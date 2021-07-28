Marmara ve Ege'de müsilaj var mı? Son araştırmalar tedirgin etti

Marmara Denizi'nde müsilaj var mı sorusuna cevap beklenirken yapılan araştırmalar tedirgin edici bir gerçeği ortaya koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği seferberlik sonucunda müsilaj yüzeyden temizlendi. Ancak denizin 20-30 metre derinliklerinde müsilaj halen varlığını sürdürüyor. Dalgıç ve su altı Serço Ekşiyan'ın su altı görüntülerinde 20-30 metre derinlikte müsilajın halen denizi tehdit ettiği ve yoğunluğunu sürdürdüğü görülüyor. Görüntülere, büyük parçalar halinde bulunan müsilajın görüş mesafesini de azalttığı yansıdı.

EGE DENİZİ'NDE MÜSİLAJ DENİZ ÇAYIRLARINI ÖLDÜRDÜ

Akdeniz'in en önemli canlısı deniz çayırları. Oksijen kaynağı olan bu canlılar, sudaki katı maddeleri çekerek suyu berraklaştırıyor, kıyı erozyonunu engelliyor, yavru balıklar ve makro organizmalara da sığınak görevi görüyor. Kuzey Ege'de çekilen görüntülerde müsilaj nedeniyle ölen deniz çayırları görülüyor. Ege Denizi'nde müsilaj var mı sorusunu da yanıtlayan araştırmada denizin 5-10 metre arasındaki derinliklerinde ölü deniz çayırlarının üzerindeki müsilaj dikkat çekiyor. Deniz tabanında etkili olan müsilaj, çayırların üzerini kaplayarak fotosentez yapmasını engelliyor ve böylece ölümüne neden oluyor.