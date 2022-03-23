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Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri nelerdir? Ölümcül mü?

23.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi dil hastalığı, Iğdır'da hayavanlarda görüldü. Bu nedenle bazı köylerde karantina başlatıldı. Basında yer alan haberlerin ardından Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri nelerdir? Ölümcül mü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Mavi dil hastalığı, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan bir çifte ait hayvanlar görüldü. Hastalığın yayılmasını önlemek için 10 kilometrelik karantina bölgesi oluşturuldu. Peki Mavi dil hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Mavi dil hastalığı belirtileri nelerdir? Ölümcül mü? Hastalığa ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

En son Iğdır'daki hayvanlarda görülen Mavi dil hastalığı, bir virüs türünden kaynaklanmaktadır. Hastalıklı hayvanların sinek tarafından ısırılması ile birlikte virüs başka bir hayvana bulaşabiliyor. Geviş getiren hayvanlarda da sıklıkla görülmektedir. Hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı, genelde yazın yağmurlu zamanlarda ve rutubetli bölgelerde oluşuyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI BULAŞICI MI?

MAVİ DİL HASTALIĞI BULAŞICI MI?
Mavi Dil virüsü bugüne dek insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık olmamaktadır. Yani hayvandan hayvana da direk bulaşma oluşmamaktadır.
Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri de insanlar için risk değildir. Virüsün şimdiye dek tanımlanmış 24 serotipi vardır.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mavi dil hastalığı yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelmektedir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilmekte.
Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben yaklaşık 7 gün sonra görülmeye başlar. İşte belirtileri:
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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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