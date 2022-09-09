Mersin ve Denizli'de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü... Bir ile daha çok yakın

Mersin ve Denizli'de saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda ekip yönlendirilirken yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı aktarılırken Mersin'de 7 Ekim'de çıkan yangında 1500 hektar alan zarar görmüştü. İşte Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarıyla ilgili tüm detaylar...
İŞTE MERSİN VE DENİZLİ'DE ORMAN YANGINLARINDAN GÖRÜNTÜLER
Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi'ne de sınırı olan ormanda saat 14.50'de yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Mersin'deki yangın ise saat 15.00 sıralarında Akdeniz ilçesinin kırsal Hebilli Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
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