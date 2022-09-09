Mersin ve Denizli'de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü... Bir ile daha çok yakın

Mersin ve Denizli'de saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda ekip yönlendirilirken yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı aktarılırken Mersin'de 7 Ekim'de çıkan yangında 1500 hektar alan zarar görmüştü. İşte Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarıyla ilgili tüm detaylar...