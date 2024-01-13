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  4. Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı... Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Son günlerin en soğuk günü' Son dakika 13 - 17 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den 11 il için uyarı! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı... Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Son günlerin en soğuk günü' Son dakika 13 - 17 Ocak hava durumu

13.01.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den son dakika 'kuvvetli ve yoğun kar yağışı' uyarısı! Vatandaşlar hafta sonu hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı sorularının yanıtını merak ederken Meteoroloji 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Peki, İstanbul'da hava nasıl? Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı paylaşımda Marmara ve İstanbul'da kar olasılığının ortadan kalktığını ancak gelecek haftalarda bu olasılığın olmayacak olmadığını belirtti. Şen bugün İstanbul için "Son günlerin en soğuk günü" ifadelerini kullandı.

Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağacak iller hangileri? Çok sayıda vatandaş bu soruların yanıtını ararken Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji tarafından pek çok il için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu tahmini...

"YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Muş, Siirt kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı var." dedi.

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Şen bir sonraki paylaşımında ise "Marmara ve İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalktı. Gelecek haftalarda bu olasılık olmayacak değildir. Bugün İstanbul son günlerin en soğuk günü İstanbul 4 C. Pazartesi 6-7 derece sıcaklık yükselecek. Salı günü gelecek yağmur kuvvetli görülüyor." ifadelerini kullandı.

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Hava Forum ise yaptığı paylaşımda Cumartesi günü aralıklarla kar beklenen şehirler listesini paylaştı. O paylaşım şu şekilde:

"Cumartesi günü aralıklarla kar beklenen şehirler listesi:

  • Artvin
  • Rize
  • Bayburt
  • Trabzon
  • Gümüşhane
  • Giresun
  • Ordu
  • Tokat
  • Amasya
  • Samsun
  • Sinop
  • Çorum
  • Kastamonu
  • Bartın
  • Karabük
  • İstanbul (Ara ara tek tük)
  • Zonguldak
  • Düzce
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Kars
  • Van
  • Hakkari
  • Şırnak
  • Bolu"

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji; Giresun, Trabzon ve Ağrı için sarı kodlu uyarı yaparken Rize, Artvin, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C
Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Keşfet

5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini de paylaştı.

13 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ
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hava durumu meteoroloji İstanbul istanbul'a kar yağacak mı kar yağacak mı
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