Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

SİS BULUTU İÇERİSİNDE KAYBOLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün en güzel manzarasının izlendiği Ortaköy Meydanı'nda köprünün sis bulutu içerisinde adeta kaybolduğu gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yoğun sis ile beraber haftanın son iş gününün bitmesinin ardından trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürdü.

TEM kara yolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde kadar devam etti.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda, Avrasya Tüneli çıkışından Bostancı'ya kadar trafik yoğunluğu gözlendi. TEM kara yolunda ise Ataşehir mevkisi ile Şile yolu Ümraniye kesiminde de araçlar güçlükle ilerledi.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 20.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

E-5 KARAYOLU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sisin yoğun şekilde görüldüğü E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Drone ile havadan görüntülenen Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semtindeki binalar ise sisin arasında kayboldu.

DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.

Şehir Hatları açıklamasında da "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. İptal edilen seferlerin ardından deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı. (İHA/DHA/AA)