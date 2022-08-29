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Metropolis'te tarihi keşif! 1800 yıllık: İlk kez bulundu... Dünyanın gözü İzmir'de

29.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört köşesi birçok eski medeniyetin miraslarına ev sahipliği yapan Türkiye'den tarihi keşifler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak, İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti'nde yapılan keşif arkeologları dahi heyecanlandırdı. Antik kentte kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Serdar Aybek, keşfe ilişkin görüşünü "Bizi çok sevindiren bir şey oldu" sözleriyle anlattı. 1800 yıllık keşif bir ilk olma niteliğini taşıyor.

Metropolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bulunanlar tarihe ışık tutacak! Antik kentteki kazı çalışmalarında kuyu açılmıştı. Kuyuda tarihi 1800 yıl eskiye dayanan 150 amfora ve su testisi bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis'te ilk kez toplu halde amfora ile su testileri bulunduğu bilgisini paylaştı. İşte dünyanın gözünü İzmir'e çeviren keşiften ayrıntılar...

DÜNYA TARİHİ İZMİR'DE AYDINLANIYOR: 1800 YILLIK KEŞİF

Torbalı'nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor.
1990'dan bu yana kazı çalışmaları yapılan antik kent ve çevresinde, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik dönemde görülen ilk yerleşim izleri; Arkaik ve Klasik Çağ, Helenistik Dönem, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar aralıksız görülüyor.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, şehrin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatro ile Roma Hamamı'nın çevresinde yürütülüyor. Kazı çalışmalarında, ilk kez Metropolis'te toplu halde amfora ve su testileri bulundu.
Bulunan 1800 yıllık toplam 150 amfora ve su testisinin çoğunun parçalanmış olduğu belirtildi. Parçalanmış amfora ve testilerin onarımı için çalışma başlatıldı. Onarımın ardından eserlerin müzeye teslim edileceği kaydedildi.

"İNCE BİR İŞÇİLİĞE SAHİP"

"İNCE BİR İŞÇİLİĞE SAHİP"
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren, Metropolis Antik Kenti'nde kazı başkanlığını yürüten, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek şöyle konuştu:
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Anahtar Kelimeler:
Arkeolog Arkeoloji keşif metropolis
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