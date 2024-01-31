Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı! Beynin şişmesine neden oluyor! Kişilikleri değişti

Covid-19 pandemisinden sonra yeni bir pandemi olup olmayacağı insanlar arasında endişe yaratırken uzmanlardan bir sonraki pandemi tehdidi ile ilgili uyarı geldi. Bu kez korkunun odak noktasındaki virüs ise Nipah virüsü. İşte çiğ meyve suyu içtikten sonra Nipah virüsünden hayatını kaybeden adam ve yeni pandemi tehdidi ile ilgili detaylar...

