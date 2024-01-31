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Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı! Beynin şişmesine neden oluyor! Kişilikleri değişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Covid-19 pandemisinin ardından uzmanlar bir sonraki pandemi tehdidi konusunda uyardı. Bangladeş'te bir adam, çiğ meyve suyu içtikten sonra beyninin şişmesine neden olan Nipah virüsünden hayatını kaybetti. Bulaştığı kişilerin yüzde 75'ini öldüren virüse dair açıklama yapılırken ölen adamın enfekte yarasanın idrarı ya da tükürüğüyle kirlenmiş çiğ hurma suyunu içtiği belirtildi. Virüs bulaşan kişilerin yüzde 20'sinde de kişilik değişiklikleri gibi uzun vadeli nörolojik sorunlar olduğu aktarıldı.

Covid-19 pandemisinden sonra yeni bir pandemi olup olmayacağı insanlar arasında endişe yaratırken uzmanlardan bir sonraki pandemi tehdidi ile ilgili uyarı geldi. Bu kez korkunun odak noktasındaki virüs ise Nipah virüsü. İşte çiğ meyve suyu içtikten sonra Nipah virüsünden hayatını kaybeden adam ve yeni pandemi tehdidi ile ilgili detaylar...

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'BİR SONRAKİ PANDEMİ TEHDİDİ' UYARISI: NİPAH

The Sun'da yer alan habere göre; küresel bir salgını konu alan gişe rekortmeni Contagion filmine ilham veren virüs, bulaştığı kişilerin yüzde 75'ini öldürüyor. Sağlık yetkilileri, Bangladeşli adı açıklanmayan adamın, enfekte meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kirlenmiş çiğ hurma suyu içtiğini söyledi.

Yetkililer "Örnek laboratuvar testine gönderildi ve sonuç pozitif çıktı" dedi. Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR) Direktörü Tahmina Shirin Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kişinin çiğ hurma suyu içtiğini öğrendik" dedi.

Sağlık bakanlığı, en az 139 kişinin bu içeceği tükettikten sonra virüse yakalanmasının ardından insanları çiğ hurma suyu içmemeleri konusunda uyardı. Nipah, meyve yarasaları ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüs. İlk olarak 1999 yılında Malezya'da tespit edilmiştir ancak ağırlıklı olarak Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yayılmaktadır.

IEDCR'ye göre, Bangladeş'te Nipah virüsü bulaşan 14 kişiden toplam 10'u 2023 yılında hayatını kaybetmiştir; bu sayı son yedi yılın en yüksek ölüm sayısıdır.

HAYATTA KALANLARDA KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

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Hayatta kalanların yaklaşık yüzde 20'si, kişilik değişiklikleri veya nöbet bozuklukları da dahil olmak üzere uzun vadeli nörolojik sorunlarla baş başa kalmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi virüs Nipah virüsü
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