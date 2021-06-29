Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada, Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan sürücü Demirkıran ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.