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  4. MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 MSÜ'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 MSÜ'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

29.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen adaylar 27 Mart Pazar günü yapılan sınavın ardından araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin ayrıntılara ve MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 MSÜ'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? sorusu Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü yapıldı. Peki MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ 'ye kaç kişi başvurdu? Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavında verilen yanıtlar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

MSÜ'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Savunma Üniversitesi sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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