HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muhtar ve ailesi, gece yarısı büyük bir gürültü ile uyandı! Deprem olduğunu sanarak dışarı koştular ve...

Muhtar ve ailesi, gece yarısı büyük bir gürültü ile uyandı! Deprem olduğunu sanarak dışarı koştular ve...

23.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Oltu ilçesinde faciadan dönüldü. Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, ailesi ile evde uyurken büyük bir gürültü ile uyandı. Muhtar Yeşilyurt ve eşi, çocukları ile birlikte deprem olduğunu sanarak dışarı koştular ve dışarı koştuklarında evin balkon kısmında bakın ne gördüler!

Oltu’nun Çengelli Mahallesi'nde önceki gece yaşanan sağanaktan sonra kopan büyük kaya, Mahalle Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt’un evine çarparak durdu.

Günün önemli manşetleri

DEV KAYA PARÇASI BALKONA GİRDİ, AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, beş çocuğu ve eşi ile evde uyudukları esnada büyük bir gürültü ile uyandı. Muhtar Yeşilyurt ve eşi, çocukları ile birlikte deprem olduğunu sanarak dışarı koştuklarında evin balkon kısmında büyük bir kaya gördü.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

"DEPREM OLUYOR SANDIK"
Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt (49), “Dün gece 02.30 sularıydı, korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut. Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE EV SALLANDI"

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE EV SALLANDI"
Bünyamin Yeşilyurt’un eşi Esengül Yeşilyurt (45), "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandık. Büyük bir gürültü ile ev sallandı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktık, evin önünde büyük bir taş vardı" diye konuştu.

"DÜN GECE KORKUDAN GÖZLERİMİ YUMMADIM BEN"

"DÜN GECE KORKUDAN GÖZLERİMİ YUMMADIM BEN"
Bünyamin Yeşilyurt’un annesi Necmiye Yeşilyurt (72), "Evlerimizi bir an önce buradan kaldırıp başka yere taşımalarını istiyoruz. Dün gece korkudan gözlerimi yummadım ben" dedi. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu kaya
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Elini öpmesi tartışma yaratmıştı! Özel'den Pervin Chakar açıklaması

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

Asansörde cansız bedenleri bulunmuştu! Genç kızın son ifadeleri ortaya çıktı

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.