Muhtar ve ailesi, gece yarısı büyük bir gürültü ile uyandı! Deprem olduğunu sanarak dışarı koştular ve...

Oltu’nun Çengelli Mahallesi'nde önceki gece yaşanan sağanaktan sonra kopan büyük kaya, Mahalle Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt’un evine çarparak durdu.



DEV KAYA PARÇASI BALKONA GİRDİ, AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, beş çocuğu ve eşi ile evde uyudukları esnada büyük bir gürültü ile uyandı. Muhtar Yeşilyurt ve eşi, çocukları ile birlikte deprem olduğunu sanarak dışarı koştuklarında evin balkon kısmında büyük bir kaya gördü.

"DEPREM OLUYOR SANDIK" Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt (49), “Dün gece 02.30 sularıydı, korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut. Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE EV SALLANDI" Bünyamin Yeşilyurt’un eşi Esengül Yeşilyurt (45), "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandık. Büyük bir gürültü ile ev sallandı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktık, evin önünde büyük bir taş vardı" diye konuştu.