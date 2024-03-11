Murat Kurum'a o soru sordurulmadı! Canlı yayında mikrofonu bırakması istenen genç kız donakaldı

Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı canlı yayında beklenmedik bir olay yaşandı. Soru sorma sırası kendisine geldiğinde eline mikrofonu alan genç kız sorusunu bitiremeden neye uğradığını şaşırdı.
Yerel seçimlere 21 gün kala İBB adayı Murat Kurum, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Programa damgasını vuran ise genç kızın soru soramadığı anlar oldu.
Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.
Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti.
Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi. Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.