HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Murat Kurum'a o soru sordurulmadı! Canlı yayında mikrofonu bırakması istenen genç kız donakaldı

Murat Kurum'a o soru sordurulmadı! Canlı yayında mikrofonu bırakması istenen genç kız donakaldı

11.03.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB başkan adayı Murat Kurum'a soru sormak isteyen kıza mikrofonun bıraktırılması gündem oldu. Seyircilerin Kurum'a soru yönelttiği canlı yayında bir genç 'Gazze' sorusunu henüz bitiremeden mikrofonu vermesi istendi. O anlarda genç kızın ve stüdyodakilerin yüz ifadeleri dikkat çekti. Canlı yayın sonrası Kurum ile o genç bir araya geldi.

Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı canlı yayında beklenmedik bir olay yaşandı. Soru sorma sırası kendisine geldiğinde eline mikrofonu alan genç kız sorusunu bitiremeden neye uğradığını şaşırdı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

'GAZZE' SORUSUNA MÜDAHALE GELDİ

'GAZZE' SORUSUNA MÜDAHALE GELDİ

Yerel seçimlere 21 gün kala İBB adayı Murat Kurum, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Programa damgasını vuran ise genç kızın soru soramadığı anlar oldu.

Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.

MİKROFON BIRAKTIRILDI

MİKROFON BIRAKTIRILDI

Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi. Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Habertürk Murat Kurum Gazze
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'

Sosyal medya bunu konuşuyor! Sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Samsun'da korkutan deprem!

Samsun'da korkutan deprem!

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.