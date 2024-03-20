Murat Kurum o soruya isyan etti! İmamoğlu'nun davetine de yanıt geldi... "Ya arkadaş, daha ne diyelim?"

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kaldı, siyasetin atmosferi Türkiye'nin gündemini belirliyor. Seçim nabzının en yoğun attığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu'na meydan okumaya devam eden Murat Kurum canlı yayında emekli maaşlarından anket sonuçlarına ve Kanal İstanbul projesine değin birçok konuda ses getirecek açıklamalar yaptı.
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Murat Kurum'un, rakibi İmamoğlu'nun canlı yayın davetine verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Kurum'un KRT'de katıldığı canlı yayın programında "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna yanıtı ve öne çıkan diğer mesajları şöyle:
"İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir? Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bunları benimle konuşamaz.
Yeniden Refah Partisi’nin oyları böleceğini düşünmüyorum çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul’du.
Yeniden Refah Partili seçmen, sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir.
Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder.