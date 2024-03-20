Murat Kurum o soruya isyan etti! İmamoğlu'nun davetine de yanıt geldi... "Ya arkadaş, daha ne diyelim?"

"İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir? Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bunları benimle konuşamaz.