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  4. Murat Kurum o soruya isyan etti! İmamoğlu'nun davetine de yanıt geldi... "Ya arkadaş, daha ne diyelim?"

Murat Kurum o soruya isyan etti! İmamoğlu'nun davetine de yanıt geldi... "Ya arkadaş, daha ne diyelim?"

20.03.2024 08:50
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İBB başkan adayı Murat Kurum'la ilgili en çok sorulan sorulardan biri de Kanal İstanbul projesiyle ilgili fikirleri. Kurum katıldığı son canlı yayında bu soruya sitemkar yanıtını "Çok net söylüyorum" diyerek verdi. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın davetini değerlendiren Kurum, masasındaki son anketlere göre 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna hazırlanıyor. Kurum Yeniden Refah Partili seçmene Ayasofya Camii üzerinden mesajıyla da dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kaldı, siyasetin atmosferi Türkiye'nin gündemini belirliyor. Seçim nabzının en yoğun attığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Ekrem İmamoğlu'na meydan okumaya devam eden Murat Kurum canlı yayında emekli maaşlarından anket sonuçlarına ve Kanal İstanbul projesine değin birçok konuda ses getirecek açıklamalar yaptı.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

MURAT KURUM'DAN GÜNDEM YARATACAK AÇIKLAMALAR

Murat Kurum'un, rakibi İmamoğlu'nun canlı yayın davetine verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Kurum'un KRT'de katıldığı canlı yayın programında "Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna yanıtı ve öne çıkan diğer mesajları şöyle:

"İstanbul'u benimle konuşamazlar, vaadini hatırlamayan biri benimle ne konuşabilir? Konu İstanbul olmayacak, konu İstanbul'un sorunları olmayacak. Çünkü İstanbul'un sorunlarını bilmiyor ki, sorunlardan haberi yok. Haberi olmadığı için bunları benimle konuşamaz.

YENİDEN REFAH SEÇMENİNE AYASOFYA ÜZERİNDEN SESLENDİ

YENİDEN REFAH SEÇMENİNE AYASOFYA ÜZERİNDEN SESLENDİ

Yeniden Refah Partisi’nin oyları böleceğini düşünmüyorum çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul’du.

Yeniden Refah Partili seçmen, sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir.

Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder.

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seçim anketi Murat Kurum Seçim 2024
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