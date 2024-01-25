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  4. Murat Kurum'un İstanbul projelerini açıkladığı programa Prof. Dr. Naci Görür'ün de katıldığı görüldü

Murat Kurum'un İstanbul projelerini açıkladığı programa Prof. Dr. Naci Görür'ün de katıldığı görüldü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum, İstanbul'da düzenlediği programda İstanbul projelerini tanıttı. Kurum'un İstanbul projelerini dinlemek üzere salona gelenlerin arasında, depremlerin ardından yaptığı açıklamalar dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de yer aldı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'a ilişkin projelerini açıkladığı toplantıya, İBB'ye danışmanlık hizmeti veren deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün de katıldığı görüldü.

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"NACİ GÖRÜR HOCAMIZ DA BURADA"

İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' programında yeni projelerini tanıtan Murat Kurum, açıklamasında Naci Görür'ün adını da geçirdi.

Kurum, "Naci Görür hocamız da burada deprem bir milli güvenlik sorunudur. Deprem terörle mücadele kadar önemli bir meseledir." ifadelerini kullandı.

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deprem Yerel seçim İstanbul Murat Kurum Prof. Dr. Naci Görür naci görür
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