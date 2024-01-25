Murat Kurum'un İstanbul projelerini açıkladığı programa Prof. Dr. Naci Görür'ün de katıldığı görüldü

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'a ilişkin projelerini açıkladığı toplantıya, İBB'ye danışmanlık hizmeti veren deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün de katıldığı görüldü.
İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' programında yeni projelerini tanıtan Murat Kurum, açıklamasında Naci Görür'ün adını da geçirdi.
Kurum, "Naci Görür hocamız da burada deprem bir milli güvenlik sorunudur. Deprem terörle mücadele kadar önemli bir meseledir." ifadelerini kullandı.