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  4. Mürettebat geminin içinde mi? Su altı robotu 51 metre derine indi, zamanla yarış devam ediyor

Mürettebat geminin içinde mi? Su altı robotu 51 metre derine indi, zamanla yarış devam ediyor

16.02.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Dün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde batan kargo gemisini arama çalışmaları hem denizden hem havadan devam ediyor. Son olarak geminin 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti. Su altı robotuyla 51 metre derinliğe inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Gece saatlerinde ise ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar. Gemi 51 metre derinlikte ekipler tarafından görüntülendi. Bugün ise hava şartları el verirse balık adamların dalış yapması bekleniyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam etti.

GEMİNİN İÇİNDE OLMADIKLARI TAHMİN EDİLİYOR

GEMİNİN İÇİNDE OLMADIKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı.

Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.

ÇALIŞMALAR DENİZDEN VE HAVADAN

ÇALIŞMALAR DENİZDEN VE HAVADAN

Öte yandan kriz merkezi de Mudanya'dan Karacabey'in Kurşunlu bölgesine taşındı.

Halen bölgede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Ulaştırma Bakanlığı'na ait çok sayıda arama kurtarma ekibi ve deniz ve hava unsuru bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi gemi
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