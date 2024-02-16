Mürettebat geminin içinde mi? Su altı robotu 51 metre derine indi, zamanla yarış devam ediyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Gece saatlerinde ise ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar. Gemi 51 metre derinlikte ekipler tarafından görüntülendi. Bugün ise hava şartları el verirse balık adamların dalış yapması bekleniyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır