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Müzik yasağı ne zaman kalkıyor? Müzik yasağı ne zaman kalkacak? Bakan Koca açıkladı!

29.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla müzik yasağının 24.00 itibaren başlayacağı öğrenilmişti. Konuya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama gelmesinin ardından vatandaşlar "Müzik yasağı ne zaman kalkıyor?" , "Müzik yasağı ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Bakan Koca müzik yasağı konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı'nda alınan müzik kararının ardından Bakan Koca'nın açıklamalarıyla "Müzik yasağı ne zaman kalkıyor?" , "Müzik yasağı ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Müzik yasağı kalktı mı?

Temmuz ayında uygulanacak kararlar Kabine Toplantısı'nda alınmış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Temmuz ayında birçok yasak ortadan kalkarken müzik yasağı ise 24.00'a daraltılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama, delta mutasyonu ve müzik yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca müzik yasağına ilişkin yaptığı açıklamada müzisyenlere ve müzik sektörüne müjdeyi verdi.
Bakan Koca, 24.00'dan sonra uygulanacağı söylenen müzik yasağının kaldırılacağını söyledi.

AŞILAMA

AŞILAMA
Aşılama sürecine ilişkin konuşan Bakan Koca vatandaşların aşıya uyumlu olduğunu ve aşı karşıtlığının doğru olmadığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca bayrama kadar birinci doz aşıyı Türkiye'nin yüzde 70'inin olmasını planladıklarını söyledi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ DEVAM EDECEK

MAÇLAR SEYİRCİLİ DEVAM EDECEK
Müzik yasağının kaldırılacağı müjdesinin ardından Bakan Koca, stadyumlarda uygulanan seyircisiz maç kararının da kaldırılacağı müjdesini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
normalleşme
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