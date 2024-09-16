Narin'in annesinin yaktığı ağıt herkesi şaşırttı! Duyan inanamıyor... Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken aralarında anne, ağabey ve amcanın da olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvuruluyor. Özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler günlerdir Türkiye'nin gündemine otururken; Narin'in annesi Yüksel Güran'la ilgili ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.
Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesini yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.
Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.
Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti. Dikkatli kullanıcıların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü;
"Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor"
Söz konusu anlar, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekerken; söz konusu video görüntüsü sosyal medyada da çok konuşuldu.