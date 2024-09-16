Narin'in annesinin yaktığı ağıt herkesi şaşırttı! Duyan inanamıyor... Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken aralarında anne, ağabey ve amcanın da olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvuruluyor. Özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler günlerdir Türkiye'nin gündemine otururken; Narin'in annesi Yüksel Güran'la ilgili ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.