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  4. Narin'in annesinin yaktığı ağıt herkesi şaşırttı! Duyan inanamıyor... Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Narin'in annesinin yaktığı ağıt herkesi şaşırttı! Duyan inanamıyor... Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.09.2024 07:35
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Narin Güran'ın annesinin haftalar önce kaydedilen görüntüsündeki bir detay gündem oldu. Gülistan Doku'nun ailesinin ziyareti sırasında ağıt yakan anne Yüksel Güran'ın "Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadeleri duyanları şaşırttı. Söz konusu görüntüler kısa sürede yayılırken, izleyenler başa alıp tekrar dinliyor.

Narin Güran cinayetinde sır perdesi henüz aralanamadı. Katil ya da katilleri bulmak için her durumu değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken aralarında anne, ağabey ve amcanın da olduğu tutuklu sanıkların ifadelerine başvuruluyor. Özellikle aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler günlerdir Türkiye'nin gündemine otururken; Narin'in annesi Yüksel Güran'la ilgili ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.

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GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİ ZİYARET ETMİŞTİ

GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİ ZİYARET ETMİŞTİ

Narin'in Diyarbakır'daki köylerinde kaybolmasından 3 gün sonra Gülistan Doku'nun ailesini yaptığı ziyarette kaydedilen bir an haftalar sonra gündem oldu.

Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağlarken "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

ANNE GÜRAN'IN YAKTIĞI AĞIT GÜNDEM OLDU

ANNE GÜRAN'IN YAKTIĞI AĞIT GÜNDEM OLDU

Söz konusu ziyaret sırasında anne Güran'ın söylemiş olduğu ifadeler herkesin dikkatini çekti. Dikkatli kullanıcıların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde annenin şu ifadeleri kullandığı görüldü;

"NE OLUR BIRAKIN, BİR KÖŞEYE ATIN! KIZIM BİLİYOR, DAYANAMIYOR"

"NE OLUR BIRAKIN, BİR KÖŞEYE ATIN! KIZIM BİLİYOR, DAYANAMIYOR"

"Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekerken; söz konusu video görüntüsü sosyal medyada da çok konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku Narin Güran
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