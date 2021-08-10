NASA görüntüledi! Sibirya'daki yangınların dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı

The Guardian'ın haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayınladığı uydu görüntüleri, Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki yangınların dumanının 3 bin kilometreden fazla hareket ederek Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı ve bunun tarihte ilk olduğu ifade edildi.

NASA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

NASA Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanları görüntüledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu görüntülerinin "Yakutya'dan Kuzey Kutbu'na ulaşan ve 3.000 km'den daha fazla seyahat eden orman yangını dumanlarını gösterdiğini duyurdu.

"KAYITLI TARİHTE BİR İLK" NASA bunu "kayıtlı tarihte bir ilk" olarak nitelendirdi ve 6 Ağustos'ta Rusya'nın çoğunun dumanla kaplandığını da söyledi. Rus meteoroloji uzmanları alevlerin daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN YASAYA TEPKİ Öte yandan çevre örgütleri, yerleşim yerlerini etkilemeyen yangınların söndürme maliyetinin meydana gelecek zarardan büyük olmaması halinde yangına müdahaleye izin vermeyen yasaya tepki gösteriyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.