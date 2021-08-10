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  4. NASA görüntüledi! Sibirya'daki yangınların dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı

NASA görüntüledi! Sibirya'daki yangınların dumanı ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı

10.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınlarından yükselen dumanın "tarihte ilk kez" Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı bildirildi. Öte yandan NASA, yangınlara dair uydu görüntüleri de yayınladı.

The Guardian'ın haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayınladığı uydu görüntüleri, Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki yangınların dumanının 3 bin kilometreden fazla hareket ederek Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı ve bunun tarihte ilk olduğu ifade edildi.

NASA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

NASA Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanları görüntüledi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu görüntülerinin "Yakutya'dan Kuzey Kutbu'na ulaşan ve 3.000 km'den daha fazla seyahat eden orman yangını dumanlarını gösterdiğini duyurdu.

"KAYITLI TARİHTE BİR İLK"

"KAYITLI TARİHTE BİR İLK"
NASA bunu "kayıtlı tarihte bir ilk" olarak nitelendirdi ve 6 Ağustos'ta Rusya'nın çoğunun dumanla kaplandığını da söyledi. Rus meteoroloji uzmanları alevlerin daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN YASAYA TEPKİ

ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN YASAYA TEPKİ
Öte yandan çevre örgütleri, yerleşim yerlerini etkilemeyen yangınların söndürme maliyetinin meydana gelecek zarardan büyük olmaması halinde yangına müdahaleye izin vermeyen yasaya tepki gösteriyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.
Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Rusya
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