Ne direksiyon sınavı ne yazılı sınav... Ehliyet hayali kurarken bu tuzağa düşmeyin! 'Joker' sahtekarlığı ortaya çıktı: Bu mesajlarla akıl çeliyorlar

Dolandırıcılar ehliyet hayali kuranlara göz dikti, 'joker' taktiğine başvurup sınava girmeden ehliyet alanların sayısı arttı. Bu yöntemle iddiaya göre sınava gerçek kişiler değil, onlara benzeyen kişiler sokuluyor.
Sürücü kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber'e yaptığı açıklamada dolandırıcıların cast ajansı gibi bir kitleye ulaştığını ve böylece sınava girmek istemeyen kişiye benzer birinin bulunduğunu ifade etti. Bu kişi 'joker' olarak adlandırılıyor.
'Joker' olarak sınava girecek kişiyle ehliyeti alması hedeflenen kişinin foto montaj ile ortak fotoğrafı oluşturuluyor ve gerçek kişiden yeni kimlik bastırması isteniyor. Bu kimlikle 'joker' yazılı sınava ve direksiyon sınavına giriyor.
Bu dolandırıcılık yönteminin 50 bin lira civarında bir bedel ortaya çıkardığı da belirtiliyor.
Öte yandan gerçek sürücü kursları adına açılmış sahte sayfalar da bulunuyor ve buralarda türlü vaatlerde bulunuluyor. Ehliyetini almış gibi yapıp "Teşekkür ederim, kavuştuk ehliyetimize" gibi mesajlaşanlar da var. Uzmanlar bunların tümüyle yalan olduğunu söylüyor.
"Bu kadar zahmete girmektense sınava girmek daha kolay değil mi?" sorusuna ise "Amaç şu; kişi yazılı sınavla uğraşmıyor, direksiyon sınavıyla uğraşmıyor. Korkuyordur, yaşlıdır, ilkokul mezunu bile değildir, araba sürüyordur ama yazılı sınavı geçemiyordur..." diye yanıt veriyor.