HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ne direksiyon sınavı ne yazılı sınav... Ehliyet hayali kurarken bu tuzağa düşmeyin! 'Joker' sahtekarlığı ortaya çıktı: Bu mesajlarla akıl çeliyorlar

Ne direksiyon sınavı ne yazılı sınav... Ehliyet hayali kurarken bu tuzağa düşmeyin! 'Joker' sahtekarlığı ortaya çıktı: Bu mesajlarla akıl çeliyorlar

17.01.2024 08:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ehliyet sınavına girmek istemeyen veya sınavı geçemeyenlerin artmasını sahtekarlar fırsat bildi. Sınavdan kaçan bazı kimseler dolandırıcıların ağına düşüyor ve ortaya bir trafik canavarı çıkıyor! 'Joker' adı verilen yöntemle sınavsız ehliyet vadedenlerin açtığı sahte internet sayfalarındaki mesajlar ise şaşkına çeviriyor. Uzmanlar bu şekilde ehliyet alımının pahalıya patladığını da belirtip inanılmaz detayları anlattı.

Dolandırıcılar ehliyet hayali kuranlara göz dikti, 'joker' taktiğine başvurup sınava girmeden ehliyet alanların sayısı arttı. Bu yöntemle iddiaya göre sınava gerçek kişiler değil, onlara benzeyen kişiler sokuluyor.

Keşfet

'SINAVSIZ EHLİYET' TUZAĞINA DİKKAT

Sürücü kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber'e yaptığı açıklamada dolandırıcıların cast ajansı gibi bir kitleye ulaştığını ve böylece sınava girmek istemeyen kişiye benzer birinin bulunduğunu ifade etti. Bu kişi 'joker' olarak adlandırılıyor.

'Joker' olarak sınava girecek kişiyle ehliyeti alması hedeflenen kişinin foto montaj ile ortak fotoğrafı oluşturuluyor ve gerçek kişiden yeni kimlik bastırması isteniyor. Bu kimlikle 'joker' yazılı sınava ve direksiyon sınavına giriyor.

Bu dolandırıcılık yönteminin 50 bin lira civarında bir bedel ortaya çıkardığı da belirtiliyor.

"EHLİYETİMİZE KAVUŞTUK" MESAJLARI AKIL ÇELİYOR

"EHLİYETİMİZE KAVUŞTUK" MESAJLARI AKIL ÇELİYOR

Öte yandan gerçek sürücü kursları adına açılmış sahte sayfalar da bulunuyor ve buralarda türlü vaatlerde bulunuluyor. Ehliyetini almış gibi yapıp "Teşekkür ederim, kavuştuk ehliyetimize" gibi mesajlaşanlar da var. Uzmanlar bunların tümüyle yalan olduğunu söylüyor.

"Bu kadar zahmete girmektense sınava girmek daha kolay değil mi?" sorusuna ise "Amaç şu; kişi yazılı sınavla uğraşmıyor, direksiyon sınavıyla uğraşmıyor. Korkuyordur, yaşlıdır, ilkokul mezunu bile değildir, araba sürüyordur ama yazılı sınavı geçemiyordur..." diye yanıt veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ehliyet sınavı Ehliyet direksiyon
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

FIFA'dan Türk futboluna darbe

FIFA'dan Türk futboluna darbe

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: ‘Yüzde 2-3’ detayı dikkat çekti

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: ‘Yüzde 2-3’ detayı dikkat çekti

Yılmaz Büyükerşen'in söylediklerini duyunca esti gürledi!

Yılmaz Büyükerşen'in söylediklerini duyunca esti gürledi!

Ordu'daki kız öğrenci yurdunda 'asansör' paniği!

Ordu'daki kız öğrenci yurdunda 'asansör' paniği!

Osmanlı'dan kalma tarihi köprü dinamit patlatılınca hasar gördü

Osmanlı'dan kalma tarihi köprü dinamit patlatılınca hasar gördü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.