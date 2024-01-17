Ne direksiyon sınavı ne yazılı sınav... Ehliyet hayali kurarken bu tuzağa düşmeyin! 'Joker' sahtekarlığı ortaya çıktı: Bu mesajlarla akıl çeliyorlar

"Bu kadar zahmete girmektense sınava girmek daha kolay değil mi?" sorusuna ise "Amaç şu; kişi yazılı sınavla uğraşmıyor, direksiyon sınavıyla uğraşmıyor. Korkuyordur, yaşlıdır, ilkokul mezunu bile değildir, araba sürüyordur ama yazılı sınavı geçemiyordur..." diye yanıt veriyor.