Ne kadar yıkarsam yıkayım geçiremiyorum diyorsanız bu basit yöntemi deneyin! Matlaşan bardakları parlatmak için...

Matlaşan bardaklar ne kadar temizlenirse temizlensin kirli bir görünüme sebep oluyor. İçecek içerken can sıkıcı durumlara sebep olabilen mat bardakları parlatmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Mat bardakları parlatmanın yolu yine mutfaktan geçiyor. Her mutfakta bulunan o mucizevi gıda bardakları yeni alınmış gibi pırıl pırıl yapıyor.

MAT BARDAKLARI PARLATMANIN YOLLARI

SİRKE KULLANIN Sık kullanılan ve bulaşık makinelerinde yıkanan cam bardakların bir süre sonra matlaşmasının ardından onları eski parlaklığına kavuşturmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu işi yapacak sihirli şey ise sirke...

BARDAKLARI SİRKENİN İÇERİSİNDE BEKLETİN Eğer evinizde parlatılması gereken bir sürü cam malzeme varsa ve bunlar ilk kez parlatma işlemine tabi tutulacaklarsa, önce bunları bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan bir sıvıda bekletmeniz gerekir. Bir süre sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle kalsiyum ve su izleri çıkacaktır.

DİŞ MACUNU KULLANIN Diş fırçanıza, günlük kullandığınız diş macununu sıkın ve ıslatın. Ardından matlaşan bardağınızın içini ve dışını dairesel hareketler ile güzelce fırçalayın. Bu işlemin ardından bekletmeden bardağınızı ılık su ile durulayın. Bardağınız tekrar ışıl ışıl!

LİMON VE TUZ İkiye böldüğünüz limonu, tuza bandırın. Ardından matlaşan bardakların içini ve dışını kuvvetli bir şekilde ovun. En son ılık sudan geçirin ve bu kadar!