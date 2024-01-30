"Ne yapsam kilo veremiyorum" diyorsanız dikkat! Kilo verememenin 9 önemli nedeni

Kilo verme süreci, birçok kişi için zorlu bir süreç olabilir. Eğer "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyor ve beklediğiniz sonuçları elde edemiyorsanız, bu durumun altında bazı nedenler yatıyor olabilir. Kilo verememenin 9 önemli nedenini öğrenmek sağlıklı kilo kaybı hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Uzman Diyetisyen Hilal Karaca kilo veremiyor olmanın 9 nedenini paylaştı. İşte detaylar...