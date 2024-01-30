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    4. "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyorsanız dikkat! Kilo verememenin 9 önemli nedeni

    "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyorsanız dikkat! Kilo verememenin 9 önemli nedeni

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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    Kilo verme süreci herkes için farklılık gösterir. Bu süreçte bazen beklenen sonuçları elde etmek zor olabilir. Eğer "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyorsanız, kilo verememenizin altında yatan bazı önemli nedenleri gözden geçirmek önemlidir. Kilo verme konusunda karşılaşılan yaygın sorunları ve kilo verememenin 9 önemli nedenini haberimizde derledik.

    Kilo verme süreci, birçok kişi için zorlu bir süreç olabilir. Eğer "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyor ve beklediğiniz sonuçları elde edemiyorsanız, bu durumun altında bazı nedenler yatıyor olabilir. Kilo verememenin 9 önemli nedenini öğrenmek sağlıklı kilo kaybı hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Uzman Diyetisyen Hilal Karaca kilo veremiyor olmanın 9 nedenini paylaştı. İşte detaylar...

    KİLO VEREMEKTE ZORLANIYORSANIZ BUNLARI BİLMELİSİNİZ

    Tartı; kas, yağ ve su değişimini göstermez, gösterenler de yanlış gösterme ihtimali çok yüksektir. Kilon aynı kalsada kas alıp yağ veriyor.

    Bir anda fazla yeme ve hızlı yemek yeme kilo kaybını engeller. Kontrol için mindfull yeme pratikleri yap. Ne istiyorsan yiyebilirsin, sadece bilinçli yemeye çalış.

    Proteini dengelemelisin; hem fazlası hem de eksikliği kilo kaybını engelleyebilir.

    Tam tahıllı gıdaları yeterli miktarda almıyor olabilirsin.

    Kaliteli uyku uyumuyor olabilirsin.

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    Kilo vermek kilo zayıflama Göz
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