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Nohut suyunu döküyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz! Her derde deva olan nohut suyunun faydaları

21.09.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme denilince akıllara meyve ve sebzeler gelse de bakliyatlar da sağlığımız için büyük önem taşıyor. Genellikle kışın tüketilen bakliyatlardan olan nohutu haşlarken kullandığınız suyu lavaboya döküyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz. Nohut suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva oluyor.

Nohut sevilerek tüketilen bakliyatlar arasında bulunuyor. Nohutların sert olmaması için yapım aşamasında suda beklemesi gerekiyor. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan nohut içerisinde bulunan vitamin ve mineralleri bu suyun içerisine geçiriyor. Günlük olarak yaşadığınız birçok rahatsızlığa tam koruma sağlayan nohut suyunun faydalarını öğrenince bu suyu önceden ziyan ettiğiniz için pişman olacaksınız.

NOHUT SUYUNUN FAYDALARI

YARALARI KISA ZAMAN İÇERİSİNDE İYİLEŞTİRİR

YARALARI KISA ZAMAN İÇERİSİNDE İYİLEŞTİRİR
Nohut suyunun en önemli özelliklerinden birisi doku ve hücrelerin en hızlı şekilde onarılmasını sağlamasıdır. Özellikle çocuklu ve kalabalık bir ailede yaşıyorsanız ya da gün içerisinde odak probleminden kaynaklı ufak kazalar atlatıyorsanız nohut suyu ile çok kısa bir zamanda çözüm oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda yaralarda iltihap oluşmasını ve iyileşme süresinin uzamasını engelleyen nohut suyu, ilaçlardan ya da kimyasallardan uzak duranlar için de oldukça faydalı bir yöntem.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR VE KANSERE KARŞI KORUR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR VE KANSERE KARŞI KORUR
Bir gece suda bekletilmek veya kaynatılmak suretiyle elde edilen nohut suyu, metabolizmayı yenileme özelliğine sahiptir. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, nohut suyunun kanseri engelleyen bir maddeleri içerdiğini belirtmektedir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren nohut suyu, nezle ve gripten korunmayı sağlıyor. Ayrıca kanser gibi hastalıklara karşı da bir kalkan gibi vücudu koruyor.

KAS AĞRILARINI GEÇİRİR

KAS AĞRILARINI GEÇİRİR
Son yıllarda birçok kişinin şikayetçi olduğu eklem ve kas ağrıları, özellikle günlük hayatı yoğun tempoda yaşayan bireyler için adeta bir kabus haline dönüşmektedir. Eğer siz de bel ağrılarından, kas zedelenmesinden ya da romatizma gibi hastalıklardan şikayetçiyseniz nohut suyu ile doğal yoldan şifa bulabilirsiniz. Bu sayede her türlü ağrılarınıza hızlı bir şekilde veda edebilir ve aynı zamanda daha güçlü bir bedene sahip olabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Her türlü diyeti denediniz; ancak yine de istediğiniz sonucu alamadıysanız tüm yöntemleri bir kenara bırakın ve düzenli olarak nohut suyu tüketmeye başlayın! Nohut suyu, bağırsakları rahatlatıcı etkisi ve metabolizma hızlandırıcı özelliği sayesinde besin sindirimini kolaylaştırır ve zararlı bakterileri tamamen temizlemeye yardımcı olur.

İÇ ORGANLARI TEMİZLER

İÇ ORGANLARI TEMİZLER
Vücudumuz için dış güzellik ne kadar mühimse, görünmeyen kısımların doğru çalışması da bir o kadar mühimdir. Nohut suyu, doğal yapısı sayesinde akciğerler başta olmak üzere birçok iç organın temizlenmesine, yenilenmesine ve arınmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede pek çok kronik hastalık ya da dönem dönem meydana gelen rahatsızlıklar en aza indirgenebilir ve metabolizmanın düzenli işlemesine katkı sağlanabilir.
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