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  4. O ilçede ilginç görüntü... Koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda bakın bu kez ne yapıyorlar! "Şu tarafta evim vardı, şu an göremiyorum"

O ilçede ilginç görüntü... Koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda bakın bu kez ne yapıyorlar! "Şu tarafta evim vardı, şu an göremiyorum"

03.04.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in baraj inşaatı nedeniyle büyük bölümü su altında kalan Yusufeli ilçesinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor İlçede, Barhal çayındaki kano parkuru da sulara gömüldü. Kano sporcuları, ilçe merkezinden geçen Barhal çayında değil de bu kez koşup oynadıkları caddelerde kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandılar.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su seviyesinin yükselmesi ile ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. İlçedeki Barhal çayında 2013 yılında yapılan akarsu yapay kano parkuru da sular altında kalınca, kano ve rafting sporcuları bu kez ilçe merkezini sular altında bırakan baraj gölünde idman yaptı.

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü kano ve rafting sporcuları, sular altında kalan cadde ve sokaklarda kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Çocukken dolaşıp gezdikleri, koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda kürek çeken sporcular, evlerin içine kanolarıyla girdiler.

"SPORDAN KOPMAYALIM DEVAMLI ANTRENMANLI OLALIM DİYE ANTRENMANIMIZI YAPIYORUZ"

Eski ilçede bulunan kano parkurunun su altında kaldığını ifada eden Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Kano Antrenörü İlhan Demirtaş, "Çalışmalarımız sular altında kalan ilçede göl üzerinde devam ediyor. Toplam 50’ye yakın akarsu kano sporcularımız var.

Şu anda yarışmalara hazırlanıyoruz ve altyapı olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz.

Akarsu kanocusu olduğumuz için bizim için debi önemli, dalga önemli. Yani şu an durgun olduğu için sadece hayali antrenman yapıyoruz.

Kürek çekme yapıyoruz, 'spordan kopmayalım devamlı antrenmanlı olalım' diye antrenmanımızı yapıyoruz.

Belediye başkanımız parkur sözü verdi. İnşallah parkurumuz yapıldığı zaman çok iyi sonuçlar alabileceğiz ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Yusufeli Yusufeli Barajı kano

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