O ilçede ilginç görüntü... Koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda bakın bu kez ne yapıyorlar! "Şu tarafta evim vardı, şu an göremiyorum"

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) su seviyesinin yükselmesi ile ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. İlçedeki Barhal çayında 2013 yılında yapılan akarsu yapay kano parkuru da sular altında kalınca, kano ve rafting sporcuları bu kez ilçe merkezini sular altında bırakan baraj gölünde idman yaptı.

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü kano ve rafting sporcuları, sular altında kalan cadde ve sokaklarda kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. Çocukken dolaşıp gezdikleri, koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda kürek çeken sporcular, evlerin içine kanolarıyla girdiler.