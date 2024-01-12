HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu! Araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

O ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu! Araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

12.01.2024 01:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. İlçede okullar da tatil edildi.

Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı.

Keşfet

Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.
Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladılar.
Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, “Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık” dedi.
Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yoğun kar yağışından dolayı, Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yüksekova kar
En Çok Okunan Haberler
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanmıştı! Belediye başkan adayı oldu

Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanmıştı! Belediye başkan adayı oldu

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

Türkiye'ye geliyordu! Kayıp gemi bulundu: 'El koyduk'

Türkiye'ye geliyordu! Kayıp gemi bulundu: 'El koyduk'

Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

Fatih Portakal dikkat çeken iddiayı açıkladı: 'Etimesgut'a karşılık...'

Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.