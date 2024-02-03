'O villa kimin, o profesör arkadaşın kim?' Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş' çıkışı! 'Kendini çok aklanmış, çok rahat görüyor'

Zan devamında "Ya da diğer emlak konutlarının sahipleri, müteahhitleri... Sen demedin mi; 'Ben villada oturuyorum' daha geçen bir kanalda yapılan röportajda Sayın Lütfü Savaş... 'Ben konteynerde kalıyorum' dedin, buna Hatay halkı zaten inanmıyor. Ama bir başkasına inandırdın mı onu bilemem Hatay halkının dışında. Diyor ki bir villan vardı diye soruldu kendisine sordular; bir arkadaşımın dedi, profesör bir arkadaşımın. Soruyorum ben şimdi Lütfü Savaş'a... O profesör arkadaşın kim açıklasana. Özat değil mi? Özatlar Ankara'da iki tane Antakyalı kadınımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi? Onu söylesene sayın Lütfü Savaş. Niye söylemiyorsun? İsyanımız işte bu yüzden." şeklinde konuştu.