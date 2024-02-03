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'O villa kimin, o profesör arkadaşın kim?' Gökhan Zan'dan 'Lütfü Savaş' çıkışı! 'Kendini çok aklanmış, çok rahat görüyor'

03.02.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Gökhan Zan, 6 Şubat depremi ve Hatay'daki duruma ilişkin soruları yanıtladı. Zan, "En çok kızgınlığınız Lütfü Savaş'a mı?" sorusuna 'evet' yanıtını verdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Zan, Savaş'ın villa ile ilgili soruya 'profesör bir arkadaşımın' demesini hatırlatıp "O profesör arkadaşın kim açıklasana. Ankara'da iki vatandaşımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi?" şeklinde konuştu. Zan "Kendisini çok aklanmış görüyor" dedi.

6 Şubat depremlerin büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı Hatay'da depremin ilk günlerinden beri en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olan Gökhan Zan, Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk oldu. Zan programda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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GÖKHAN ZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Zan "Deprem zamanında, kötü zamanda kim vardı yanımızda? Bizim için kıymetli olan o. Kimse yoktu." dedi.

Fatih Altaylı "Kimse yoktu ama en çok kızgınlığınız Lütfü Savaş'a mı?" diye sorunca Gökhan Zan "Evet. Çünkü... 1. Oy verdiğimiz insan, yanında durduğumuz insan, hep birlikte inandığımız, bizlere yüzünü çevirebileceğine inandığımız, sırtını değil... Bu insan bizi orada yalnız bıraktığı için. 1. Hatırlayalım Rönesans rezidans. Yüzlerce insanımız öldü. Ne oldu 'cennetten bir köşe'. Altın makasla açılışına katıldı. Müteahhiti için de idealist bir adam diyen henüz depremin 2., 3. gününde... Yazıklar olsun. Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur orada henüz daha kaybolmuş çocuklarımızın, görünmeyen insanlarımızın feryadı... Sen çıkıp bu adam idealist adam diyecek şekilde hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin? Neyin idealisti ya?" ifadelerini kullandı.

Zan devamında "Ya da diğer emlak konutlarının sahipleri, müteahhitleri... Sen demedin mi; 'Ben villada oturuyorum' daha geçen bir kanalda yapılan röportajda Sayın Lütfü Savaş... 'Ben konteynerde kalıyorum' dedin, buna Hatay halkı zaten inanmıyor. Ama bir başkasına inandırdın mı onu bilemem Hatay halkının dışında. Diyor ki bir villan vardı diye soruldu kendisine sordular; bir arkadaşımın dedi, profesör bir arkadaşımın. Soruyorum ben şimdi Lütfü Savaş'a... O profesör arkadaşın kim açıklasana. Özat değil mi? Özatlar Ankara'da iki tane Antakyalı kadınımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi? Onu söylesene sayın Lütfü Savaş. Niye söylemiyorsun? İsyanımız işte bu yüzden." şeklinde konuştu.

Zan "Ben hiçbir şey yapmadım, kendimde bir sorun bulmuyorum diyor. Kendini çok aklanmış, çok rahat görüyor. Neyin rahatlığı ya? Biz bu kadar isyan ederken sen bu kadar rahat davranamazsın. Bu yüzden Hatay halkı istemiyor, bu yüzden istemiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Lütfü Savaş Fatih Altaylı Hatay gökhan zan
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