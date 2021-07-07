Öğretmen atamaları ne zaman 2021? İşte 2021 yılı öğretmen ek atamaları ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda öğretmen atamaları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması sonrası atamaların tarihi merak edilmeye başlandı. Selçuk, Cumhurbaşkanının açıklamasının kalabalıkta ayak üstü bir konuşma olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyip "Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi." dedi.

Öğretmen atamaları ne zaman?

Vatandaşlar "Öğretmen atamaları ne zaman?" sorusunu merak ederken konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ek atamaları ile ilgili açıklaması sonrası milyonlarca öğretmenin heyecanla beklediği ek atama takvimi tekrardan konuşulmaya başlandı.

"Öğretmen ihtiyacımız var" Habertürk'ün yaptığı habere göre; Bakan Ziya Selçuk her dönem olduğu gibi öğretmen ihtiyacı olduğundan bahsetti ve şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması kalabalık içerisinde ayak üstü bir konuşmaydı. Öğretmen ihtiyacı yok demedi. Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var."

"Emekli öğretmenlerimizden kaynaklı bir ihtiyaç var, ücretli öğretmenlerle ilgili bir ihtiyaç var. Ancak bütçe kısıtları nedeniyle daha az kadro var. Ak Parti tarihinde olağanüstü bir öğretmen alımı oldu. Üçte ikisi bu dönemde alındı. Bazen bütçe kısıtları nedeniyle böyle oldu ama bu öğretmen ihtiyacı yok anlamına gelmiyor."