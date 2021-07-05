Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk duyurdu!

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde okulların ne zaman açılacağı sorusu yer alıyor. Katıldığı canlı yayında yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...