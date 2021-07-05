Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk duyurdu!

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde okulların ne zaman açılacağı sorusu yer alıyor. Katıldığı canlı yayında yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...
Okullar ne zaman açılıyor?
Katıldığı televizyon programında eğitim dönemine ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, yeni öğretim dönemine eylül gibi başlanacağını bildirdi.
Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin okula gitmesini beklediklerini söyledi.
Telafi meselesine ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk telafinin akademik ve duygusal anlamda önemli olduğunu vurguladı.
Telafi eğitiminin yaz aylarında çocukların özgüvenlerini ve kültürlerini arttırdığını söyledi.
Bakan Selçuk, 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencinin bu parkurlara geldiğini ardından da başka bir grubun geldiğini bildirdi.
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