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Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

28.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ne zaman açılacağı, milyonlarca öğrenci ve öğrenci velileri tarafından araştırılıyor. Eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı gerçekleşeceği merak konusu. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılmıştı. Son birkaç gündür vaka sayılarında da ciddi artış görüldü. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca öğrencinin ve öğrenci velilerinin gözü, okulların ne zaman açılacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Söz konusu açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı gerçekleşeceği merak konusu. İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız" dedi.
Okulların açılacağı tarih olarak eylül ayını işaret eden Bakan Selçuk, eylül ayı itibarıyla okullarda olmak için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.
Çocukların daha fazla eve kapatılmamasını ifade eden Bakan Selçuk, "İnşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

HİJYEN BÜTÇESİ 8 KAT ARTTI

HİJYEN BÜTÇESİ 8 KAT ARTTI
Okulların hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, hijyen bütçesinin 8 kat arttığını söyledi.
Toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Selçuk, hijyen konusunda çok dikkatli olduklarını kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk
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