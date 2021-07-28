Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Milyonlarca öğrencinin ve öğrenci velilerinin gözü, okulların ne zaman açılacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Söz konusu açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı gerçekleşeceği merak konusu. İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız" dedi.

Okulların açılacağı tarih olarak eylül ayını işaret eden Bakan Selçuk, eylül ayı itibarıyla okullarda olmak için hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Çocukların daha fazla eve kapatılmamasını ifade eden Bakan Selçuk, "İnşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

HİJYEN BÜTÇESİ 8 KAT ARTTI Okulların hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, hijyen bütçesinin 8 kat arttığını söyledi.