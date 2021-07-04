Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların yeni dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise tartışmalı bir konu olarak gündemde uzun süre kaldı. Aşı çalışmalarının özellikle Haziran ayı itibariyle hızlanması, birçok vatandaşın yüzünü güldürürken, öğrenciler için de yüz yüze eğitim için umut ışığı oldu. LGS sınavını tamamlayarak lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler, lisenin ilk yılında okulların ne zaman açılacağını ve derslerin yüz yüze olup olmayacağını araştırıyor.