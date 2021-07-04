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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

04.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından birçok öğrenci iyi bir liseye gidebilmek için aldıkları puanlar ile liseleri araştırmaya başladı. Lise eğitimine başlayacak olan öğrenciler, kayıtlarını tamamladıktan sonra eğitim – öğretim hayatlarına başlayacak. Binlerce öğrenci ise, yeni 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

Okulların yeni dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise tartışmalı bir konu olarak gündemde uzun süre kaldı. Aşı çalışmalarının özellikle Haziran ayı itibariyle hızlanması, birçok vatandaşın yüzünü güldürürken, öğrenciler için de yüz yüze eğitim için umut ışığı oldu. LGS sınavını tamamlayarak lise kayıtlarını yaptıran öğrenciler, lisenin ilk yılında okulların ne zaman açılacağını ve derslerin yüz yüze olup olmayacağını araştırıyor.

Okullar ne zaman açılacak?

2021 - 2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi açıklanan takvime göre 13 Eylül 2021 tarihinde başlıyor. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. Son ders zili ise 17 Haziran 2022 tarihinde çalıyor.

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor!

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor!
Telafi eğitimi; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldı. Ancak vaka sayılarında düşüş ve aşılamada yakalanan ivme nedeniyle bu sene okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda 2021 - 2022 yılında eğer bir değişiklik yapılmaz ise okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.
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LGS Liselere Geçiş Sınavı yüz yüze eğitim
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