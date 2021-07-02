HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu?

02.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının başlaması ile öğrenciler ve veliler tarafından en merak edilen konuların başında okulların kapanacağı tarih yer alıyor. Karneler 18 Haziran tarihinden itibaren erişime açılırken, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği tarih araştırılıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu?

Öğrenciler ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle EBA ve canlı dersler aracılığla yürütülen eğitim 2020-2021 döneminin sona ereceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz ayları gelmesiyle 2020- 2021 yılı eğitim ve öğretim döneminin sona ereceği tarih öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sekteye uğrayan eğitim yılında genellikle uzaktan eğitim sitemi kullanıldı. 17 Mayıs'tan bu yana yüz yüze eğitime geçilen okulların kapanacağı tarih ile ilgili MEB'den açıklama geldi.

ONLİNE KARNELER ERİŞİME AÇILDI

ONLİNE KARNELER ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz Haziran ayının 18'inde karneleri online olarak öğrencilerin erişimine açtığını duyurmuştu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Karneler erişime açılsa da, uzaktan eğitime devam ediliyordu. Uzaktan eğitim derslerinin son bulacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 2020- 2021 eğitim yılı 2 Temmuz Cuma itibarıyla sona erecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.