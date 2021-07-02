Öğrenciler ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle EBA ve canlı dersler aracılığla yürütülen eğitim 2020-2021 döneminin sona ereceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Okullar ne zaman kapanacak?
Yaz ayları gelmesiyle 2020- 2021 yılı eğitim ve öğretim döneminin sona ereceği tarih öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sekteye uğrayan eğitim yılında genellikle uzaktan eğitim sitemi kullanıldı. 17 Mayıs'tan bu yana yüz yüze eğitime geçilen okulların kapanacağı tarih ile ilgili MEB'den açıklama geldi.
ONLİNE KARNELER ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz Haziran ayının 18'inde karneleri online olarak öğrencilerin erişimine açtığını duyurmuştu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Karneler erişime açılsa da, uzaktan eğitime devam ediliyordu. Uzaktan eğitim derslerinin son bulacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 2020- 2021 eğitim yılı 2 Temmuz Cuma itibarıyla sona erecek.
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