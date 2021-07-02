Öğrenciler ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle EBA ve canlı dersler aracılığla yürütülen eğitim 2020-2021 döneminin sona ereceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Telafi eğitiminin tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...