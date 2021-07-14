Ömer Halisdemirli 15 Temmuz kısa mesajları ve sözleri! Fotoğraflı 15 Temmuz darbe şiirleri

Türk asker Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe girişimi esnasında darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülmüştür. 15 Temmuz resmi tatil ilan edilmiş ve her yıl anılmaktadır. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, ailenize 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anmak için gönderebileceğiniz şiir ve resimli mesajları haberimizde derledik. İşte 15 Temmuz kısa mesajları ve sözleri!

15 Temmuz kısa mesajları ve sözleri

* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez. * Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun. * Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

* 15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun. * Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene! * Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.