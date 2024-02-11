Operasyonda yakalandı, sağlık kontrolüne götürüldüğünde doğum yaptı! Yazdığı söz dikkat çekti: "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir"

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ve Muğla ilinde eş zamanlı olarak kaçak göçmen operasyonu başlattı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, Pamukkale’de bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu kişi yakaladı. JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gerçekleştiren organizatör 13 kişi yakalandı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

