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  4. Operasyonda yakalandı, sağlık kontrolüne götürüldüğünde doğum yaptı! Yazdığı söz dikkat çekti: "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir"

Operasyonda yakalandı, sağlık kontrolüne götürüldüğünde doğum yaptı! Yazdığı söz dikkat çekti: "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir"

11.02.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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Denizli ve Muğla’da kaçak göçmen operasyonu yapan JASAT timlerince, organizatör olan ve hırsızlıktan yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan biri sağlık kontrolüne götürüldüğünde hastanede doğum yaptı. Doğum yapan kadın ajandasına Paulo Coelho’nun, "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir" sözünü yazdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ve Muğla ilinde eş zamanlı olarak kaçak göçmen operasyonu başlattı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, Pamukkale’de bir pansiyonda 43 yabancı uyruklu kişi yakaladı. JASAT, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gerçekleştiren organizatör 13 kişi yakalandı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

GİRDİĞİ MARKETTE ALKOL ÇALDI

Yabancı uyruklu organizatör göçmen kaçakçısı kadın, girdiği markette önce çevresini kontrol etti. Ardından elinde bulunduğu torbayla alkollerin bulunduğu dolaptan şişeleri bir bir çaldı.

Alkol çaldığının fark edilmemesi için ise 2 adet alkol satın alarak marketten ayrıldı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI! SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN GÖÇMEN DOĞUM YAPTI

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI! SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN GÖÇMEN DOĞUM YAPTI

Kaçak göçmen operasyonu öncesinde marketten alkol hırsızlığından dolayı takip edilen 2 yabancı uyruklu kadından, 34 yaşındaki B.N.L.’nin hamile olduğu ortaya çıktı.

PAULO COELHO’NUN O SÖZÜNÜ YAZDI

PAULO COELHO’NUN O SÖZÜNÜ YAZDI

Adliye sevkinden önce sağlık kontrolüne götürülen yabancı uyruklu kadın, hastanede doğum yaptı. Doğumun ardından kadın bebeğinin ismini ajandasına, ‘Meva Ela’ ismini yazdıktan sonra dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’nun, "Doğru söyleyip birini ağlatmak, yalan söyleyerek güldürmekten iyidir” sözünü yazdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Muğla göçmen Paulo Coelho doğum operasyon
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