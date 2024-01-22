'Ortada iki yol var' İstanbul Valisi Davut Gül'den 'sokak köpekleri' açıklaması 'Bu haliyle durma ihtimali yok! 6 ay içerisinde gündemden çıkabilir'

Sokak köpekleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Gündemdeki konulara değinen Gül, son dönemdeki sokak köpekleriyle ilgili şikayetlere dair de değerlendirmelerini paylaştı.
Sokak köpekleriyle ilgili sorunun çözümüne ilişkin konuşan Gül, "Şu eksik... Ortak bir iradeye ihtiyaç var. Aynı anda para harcayacak, personel planlayacak ve aynı amaç doğrultusunda bu işi yapacak. Yani ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız ya komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. Yüzde 75'ini kısırlaştırırsanız, yüzde 80'inini kısırlaştırırsanız, saldırganları da toplarsanız sorun yüzde 90 oranında çözülür, tamamını uyutmadan. Ama sadece usulen kısırlaştırayım gibi bir görüntü verirseniz, hayvan sayıları artmaya devam ediyor, insanlar parklara çıkamıyor, sokaklara çıkamıyor, okula gidemiyor, çocuklar rahatsız oluyor, binlerce insan ısırılıyor... Dolayısıyla da aynı anda aynı şeyin yapılması gerekiyor. Yasal olarak bunun altyapısı var." dedi.
Gül, "Bana göre buna bir güven sorunu da var. Hayvansever dernekleri de bu işin içerisine alınabilir, kendi şahsi kanaatim. Sonuç itibarıyla kısırlaştırılıyorsa bunu takip etsinler, işin içerisine girsinler, sahipleneceklerse hayvanları sahiplensinler, ziyaret edecekler ziyaret etsinler." şeklinde konuştu.
Gül "Neyin olmayacağını söyleyeyim; bu haliyle durma ihtimali yok. Yani şu 3-5 senedir İstanbul'un yaşadığı durum, sürdürülebilir bir durum değil. Bunun neticesinde insanlar ölüyor. Bunun değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Devamında Gül, "Tamamının uyutulmasıyla ilgili yasal bir altyapı yok. Ama dediğim kısırlaştırma ve hayvan barınaklarıyla ilgili yasal altyapı var. Bütün belediyeler aynı anda bu işe para harcayarak, barınak oluşturarak, personel görevlendirerek, birinci önceliği olarak değerlendirip 6 ay içerisinde bu Türkiye'nin, İstanbul'un gündeminden çıkabilir." dedi.
Gül konuşmasında "Bizim kaybedeceğimiz, gözden çıkartacağımız tek bir vatandaşımız yok. Buna istatistik olarak bakamayız. İmkan varken karar verip... Burada vatandaşlarımızın tavrı da çok önemli. Vatandaşlarımız bunun takipçisi olurlarsa inanıyorum ki kısa süre içerisinde herkes görevini yapar, bir şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.