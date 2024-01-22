'Ortada iki yol var' İstanbul Valisi Davut Gül'den 'sokak köpekleri' açıklaması 'Bu haliyle durma ihtimali yok! 6 ay içerisinde gündemden çıkabilir'

Sokak köpekleriyle ilgili sorunun çözümüne ilişkin konuşan Gül, "Şu eksik... Ortak bir iradeye ihtiyaç var. Aynı anda para harcayacak, personel planlayacak ve aynı amaç doğrultusunda bu işi yapacak. Yani ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız ya komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. Yüzde 75'ini kısırlaştırırsanız, yüzde 80'inini kısırlaştırırsanız, saldırganları da toplarsanız sorun yüzde 90 oranında çözülür, tamamını uyutmadan. Ama sadece usulen kısırlaştırayım gibi bir görüntü verirseniz, hayvan sayıları artmaya devam ediyor, insanlar parklara çıkamıyor, sokaklara çıkamıyor, okula gidemiyor, çocuklar rahatsız oluyor, binlerce insan ısırılıyor... Dolayısıyla da aynı anda aynı şeyin yapılması gerekiyor. Yasal olarak bunun altyapısı var." dedi.