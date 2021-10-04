ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman? İşte başvuru şartları!

ÖZYM sözleşmeli bilişim personeli başvurularının 15 Ekim'de sona ereceği belirtildi. Başvuru şartları ve ilanın detayları için "https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/10/20211001-4-13.pdf" adresine erişim sağlayın. İşte merak edilenler...

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle belirtilen belgelerle birlikte 01.10.2021 - 15.10.2021 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor. Son başvuru tarihi 15.10.2021 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Adaylar tüm sınav duyurularını http://osym.gov.tr adresinden izleyecekler. Ayrıca bildirim yapılmayacak.

İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ İstenilen Belgeler a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”, b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir, e) Detaylı özgeçmiş belgesi, f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,