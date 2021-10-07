Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması maddeleri ve amaçları neler?

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. 2015 senesinde pek çok ülke tarafından imzalanmış olan anlaşma iklim ve çevre için oldukça büyük önem taşıyor. Anlaşmanın maddeleri ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Paris İklim Anlaşması nedir, maddeleri neler?
PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada duyurduğu gibi Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulunda onaylandı. 2015 senesinde pek çok ülke tarafından imzalanan anlaşma iklim ve çevre için 'tarihi bir adım' şeklinde nitelendi.
Dünyanın akciğerleri olarak da bilinen Amazon yağmur ormanlarından Avustralya'ya, ABD'den Sibirya'ya orman yangınları, sayısı onlarla ifade edilen kasırgalar, rekor seviyelere yükselen hava sıcaklıkları ve Kuzey Kutbu'nda buzulların hızla erimesi iklim değişikliğine bağlanmakta.
Paris İklim Anlaşması, bu sebeple Fransa'nın başkenti Paris’te 5 Ekim 2015’te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 195 ülke + Avrupa Birliği'nin katılımıyla kabul edildi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda (Conference of the Parties / COP21) 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açıldı.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI HEDEFLERİ VE AMAÇLARI NELER?
Paris İklim Anlaşması, yasal bağlayıcılığı olan ilk evrensel anlaşmadır ve ilk etapta taraf ülkelerin 55'inin onayının ardından 4 Kasım 2016'da da yürürlüğe girmiştir.
Paris İklim Anlaşması'na katılım sağlayan ülkeler böylece küresel ısınmayla mücadelede alınan tarihi kararların altına imza atmış olmuştur. BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye dek sıfıra indirmesini istemektedir.
Söz konusu anlaşma, yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel ortalama sıcaklığı en az 2.0 derece azaltma hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörmektedir.
Aynı zamanda anlaşma, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı sağlamayı hedef olarak benimsemekte.