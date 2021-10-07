Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması maddeleri ve amaçları neler?

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. 2015 senesinde pek çok ülke tarafından imzalanmış olan anlaşma iklim ve çevre için oldukça büyük önem taşıyor. Anlaşmanın maddeleri ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Paris İklim Anlaşması nedir, maddeleri neler?

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada duyurduğu gibi Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulunda onaylandı. 2015 senesinde pek çok ülke tarafından imzalanan anlaşma iklim ve çevre için 'tarihi bir adım' şeklinde nitelendi.

Dünyanın akciğerleri olarak da bilinen Amazon yağmur ormanlarından Avustralya'ya, ABD'den Sibirya'ya orman yangınları, sayısı onlarla ifade edilen kasırgalar, rekor seviyelere yükselen hava sıcaklıkları ve Kuzey Kutbu'nda buzulların hızla erimesi iklim değişikliğine bağlanmakta. Paris İklim Anlaşması, bu sebeple Fransa'nın başkenti Paris’te 5 Ekim 2015’te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 195 ülke + Avrupa Birliği'nin katılımıyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda (Conference of the Parties / COP21) 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açıldı.