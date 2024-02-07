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    4. 'Peki biz şimdi ne yiyeceğiz?' Sosyal medyanın kafası karıştı! Çağla Şıkel'den sonra o diyetisyenin sözleri konuşuluyor 'Önce süt ürünleri ve baklagili kesiyorum'

    'Peki biz şimdi ne yiyeceğiz?' Sosyal medyanın kafası karıştı! Çağla Şıkel'den sonra o diyetisyenin sözleri konuşuluyor 'Önce süt ürünleri ve baklagili kesiyorum'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    07.02.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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    Çağla Şıkel'in beslenme rutini sosyal medyada gündem yarattı. Şıkel süt ürünleri, kuruyemiş, meyve ve gluteni bıraktığını söyleyince "Ne kaldı geriye", "Yediklerini söylesen daha kolaydı" gibi yorumlar geldi. Şıkel'in açıklamaları konuşulurken bu kez de diyetisyen Pınar Demirkaya'nın sözleri gündem oldu. Demirkaya'nın da "Önce süt ürünleri ve baklagilleri kesiyorum" demesi üzerine sosyal medya "Peki biz şimdi ne yiyeceğiz" diye düşünmeye başladı. İşte herkesin kafasını karıştıran o sözler...

    Formunu korumak için beslenme alışkanlıklarını paylaşan Çağla Şıkel, "Süt ürünlerinden uzak duruyorum" ifadesini kullanmıştı. Son olarak, geçtiğimiz aylarda diyetisyen Pınar Demirkaya'nın Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olduğunda "Bırakırsanız kilo verirsiniz" tavsiyesinde bulunduğu yiyecekler de çok konuşuldu.

    ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SONRA O DİYETİSYENİN AÇIKLAMALARI DA ÇOK KONUŞULDU

    Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, hayranlarının sorularını yanıtladığı sosyal medya paylaşımında son zamanlarda beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaptığını açıkladı. Şıkel, bu değişikliklerin sayesinde şişkinlik sorununu da çözdüğünü belirtti.

    "KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

    "KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

    Şıkel, "Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım. Ayrıca, abur cubur tüketmeyi de bıraktım. Bu şekilde beslenmeye 2 ay önce başladım ve hiç zorlanmadım. Artık şişkinlik problemim kalmadı ve kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    "YEDİKLERİNİ SAYSAN DAHA KOLAYDI"

    "YEDİKLERİNİ SAYSAN DAHA KOLAYDI"

    Şıkel'in bu dikkat çeken açıklaması sonrası sosyal medya karıştı. Şıkel'in o sözlerine "Geriye ne kalıyor ki?", "Ne yiyorsun?" ve "Yediklerini saysan daha kolaydı" gibi tepkiler geldi.

    Bu kez de geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan diyetisyen Pınar Demirkaya'nın açıklamaları gündem yarattı.

    "Kilo vermek isteyen birine ilk olarak hangi besini bırakmasını önerirsiniz?" sorusuna Demirkaya, Çağla Şıkel'in verdiği tarzda bir cevap verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Diyetisyen Çağla Şıkel beslenme
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