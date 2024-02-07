'Peki biz şimdi ne yiyeceğiz?' Sosyal medyanın kafası karıştı! Çağla Şıkel'den sonra o diyetisyenin sözleri konuşuluyor 'Önce süt ürünleri ve baklagili kesiyorum'

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Şıkel, "Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım. Ayrıca, abur cubur tüketmeyi de bıraktım. Bu şekilde beslenmeye 2 ay önce başladım ve hiç zorlanmadım. Artık şişkinlik problemim kalmadı ve kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.