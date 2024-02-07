'Peki biz şimdi ne yiyeceğiz?' Sosyal medyanın kafası karıştı! Çağla Şıkel'den sonra o diyetisyenin sözleri konuşuluyor 'Önce süt ürünleri ve baklagili kesiyorum'

Formunu korumak için beslenme alışkanlıklarını paylaşan Çağla Şıkel, "Süt ürünlerinden uzak duruyorum" ifadesini kullanmıştı. Son olarak, geçtiğimiz aylarda diyetisyen Pınar Demirkaya'nın Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olduğunda "Bırakırsanız kilo verirsiniz" tavsiyesinde bulunduğu yiyecekler de çok konuşuldu.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, hayranlarının sorularını yanıtladığı sosyal medya paylaşımında son zamanlarda beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaptığını açıkladı. Şıkel, bu değişikliklerin sayesinde şişkinlik sorununu da çözdüğünü belirtti.
Şıkel, "Gluten, lektin, kuruyemiş, meyve ve süt ürünlerini tamamen diyetimden çıkardım. Ayrıca, abur cubur tüketmeyi de bıraktım. Bu şekilde beslenmeye 2 ay önce başladım ve hiç zorlanmadım. Artık şişkinlik problemim kalmadı ve kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Şıkel'in bu dikkat çeken açıklaması sonrası sosyal medya karıştı. Şıkel'in o sözlerine "Geriye ne kalıyor ki?", "Ne yiyorsun?" ve "Yediklerini saysan daha kolaydı" gibi tepkiler geldi.
Bu kez de geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan diyetisyen Pınar Demirkaya'nın açıklamaları gündem yarattı.
"Kilo vermek isteyen birine ilk olarak hangi besini bırakmasını önerirsiniz?" sorusuna Demirkaya, Çağla Şıkel'in verdiği tarzda bir cevap verdi.