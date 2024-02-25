Polis 3 aydır takipteydi... Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'deki 10 eve fuhuş baskını!

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

