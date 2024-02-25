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  4. Polis 3 aydır takipteydi... Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'deki 10 eve fuhuş baskını!

Polis 3 aydır takipteydi... Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'deki 10 eve fuhuş baskını!

25.02.2024 10:16
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İstanbul'da 'fuhuş yapıldığı' ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda evlerde bulunan yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan şebekenin üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de 10 adrese yapılan baskında şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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12 KADIN KURTARILDI

12 KADIN KURTARILDI

Baskınlarda fuhuşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonda ele geçirilen 9 cep telefonu inceleme altına alındı. 

Evlerde bulunan 29 bin 200 lira, 2 bin dolar muhafaza altına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kurtarılan kadınlar İl Göç idaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş
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