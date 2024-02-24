Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bursa depremi' açıklaması! 'Yavaş stres biriktiriyor' 1857'yi işaret etti

Bursa'da dün AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Saat 15.14'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıklamıştı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre 10.86 km, Kandilli verilerine göre de 4.9 km olarak kaydedilmişti. Tedirginlik yaratan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

