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Prof. Dr. Naci Görür'den 'Bursa depremi' açıklaması! 'Yavaş stres biriktiriyor' 1857'yi işaret etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.02.2024 12:59
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 15.14'te AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem bölgede endişe yaratırken, 6 Şubat depremlerinin ardından her açıklaması dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Görür, depremin gerçekleştiği fayla ilgili bilgi verirken "Yavaş stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'da dün AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Saat 15.14'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıklamıştı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre 10.86 km, Kandilli verilerine göre de 4.9 km olarak kaydedilmişti. Tedirginlik yaratan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

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BURSA DEPREMİNİN ARDINDAN NACİ GÖRÜR'DEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür "Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde." dedi.

Görür paylaşımının devamında "Bu fay yavaş stres biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

Görür paylaşımını "Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle" sözleriyle sonlandırdı.

Bursa'da meydana gelen deprem çevre ilçe ve illerden de hissedilmiş ve korkutmuştu.

Kısa süren sarsıntı, vatandaşların büyük panik yaşamasının önüne geçmişti.

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