Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Çamur yağabilir! O bölgeleri sıraladı 'Kar yapabilir' Meteoroloji'den son dakika 2 - 6 Mart hava durumu

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevabını merak ederken Meteoroloji'den 2 Mart - 6 Mart hava durumu tahminleri geldi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de çarpıcı uyarılar yaptı. İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumu ile ilgili son dakika gelen bilgileri Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen paylaştı:
"Bugün Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinde ise Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu olacak. Rüzgar, Kıyı Ege de güney doğudan zaman zaman fırtına hızında olacak. Güneydoğu Anadolu ve Marmara’da toz taşınımı var. Yağmur çamurlu olabilir. Sıcaklıklar değişmiyor.
Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda yağmur daha kuvvetli olacak. Perşembe’den sonra kuzeyden gelecek soğuk hava; Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir.
Bugün ve Pazar günü İstanbul sağanak yağışlı 14 derece, İzmir sağanak yağışlı 18 derece, Ankara öğleden sonra sağanak yağışlı 17 derece, Antalya ise sağanak yağışlı 20 derece olacak.
Sis İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’da bu gece de devam edecek."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C Parçalı bulutlu