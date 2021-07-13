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PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlar? 19. sezon ne zaman bitecek?

13.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 20. sezonuna az bir zaman kaldı. PUG hayranları 19. sezonun ne zaman biteceğini ve 20. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Battle royale tarzı oyunlar arasında en çok tercih edilenler arasında olan PUBG Mobile aynı zamanda genel olarak da en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Peki PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlar? 19. sezon ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

"PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlar?" , "19. sezon ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı oyunseverler tarafından araştırılıyor. PUBG battle royale tarzı oyunların arasında en çok oynanan oyunlardandır. İşte ayrıntılar...

PUBG 20. sezon ne zaman?

En çok indirilen oyunlardan biri olan PUBG'de 19. sezonun bitişine az kaldı. 19. sezon 17 Mayıs'ta başlamıştı.
PUBG 19. sezonunun 13 Temmuz'da biteceği öngörülüyor. Oyunseverlerin gözleri konuya ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

PUBG ÖDÜLLERİ

PUBG ÖDÜLLERİ
* Gelgit Savaş Tanrısı - Yara-L * Deniz Çapulcu - M24 * Gece Avcısı Seti * Deniz Çapulcu - UZI
* Deniz Çapulcu ifadesi * Deniz Yırtıcı Seti * Gelgit Savaş Tanrısı Seti * Dalgakıran Seti

ATEŞLEME GÖREVİ TEMASI

ATEŞLEME GÖREVİ TEMASI
Yeni Yerleşim Bölgeleri DynaHex, Erangel'in altı ana bölgesini ulaşım, lojistik, askeri savunma, enerji kullanımı ve son teknoloji bilimsel araştırma alanlarına dönüştürerek yeni yollar ve yapılar inşa edildi.
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Anahtar Kelimeler:
PUBG
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