PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlar? 19. sezon ne zaman bitecek?

"PUBG Mobile 20. sezon ne zaman başlar?" , "19. sezon ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı oyunseverler tarafından araştırılıyor. PUBG battle royale tarzı oyunların arasında en çok oynanan oyunlardandır. İşte ayrıntılar...

PUBG 20. sezon ne zaman?

En çok indirilen oyunlardan biri olan PUBG'de 19. sezonun bitişine az kaldı. 19. sezon 17 Mayıs'ta başlamıştı.

PUBG 19. sezonunun 13 Temmuz'da biteceği öngörülüyor. Oyunseverlerin gözleri konuya ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

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