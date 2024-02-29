HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den Batı'ya çok sert rest! NATO üyelerine alenen nükleer tehdit: "Medeniyetin yok olması..."

Putin'den Batı'ya çok sert rest! NATO üyelerine alenen nükleer tehdit: "Medeniyetin yok olması..."

29.02.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrini desteklediğini belirtmesi sonrası NATO ülkelerine ateş püskürdü. Nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceğini belirten Putin, Fransa'nın bu tutumunun "çok trajik sonuçlar doğucağını" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’te açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki savaş, Batılı ülkelerle yaşanılan sorunlar başta olmak üzere birçok farklı konuda önemli açıklamalarda bulunan Putin, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna ifadeleri üzerinden NATO üyesi ülkelere adeta ateş püskürdü. Putin Ukrayna'ya yardım eden ülkeler hakkında, "Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak. Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz” dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube

Putin'den Batı'ya çok sert rest! NATO üyelerine alenen nükleer tehdit: "Medeniyetin yok olması..."

"NÜKLEER KUVVETLER HAZIR DURUMDA"

"NÜKLEER KUVVETLER HAZIR DURUMDA"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’te bugün Ukrayna’daki savaş, Batılı ülkelerle yaşanılan sorunlar ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun modern silahlar üretme konusunda başlattığı adımların sonuçlarının günümüzde alındığını vurgulayan Putin, “2018 yılındaki konuşmamda bahsettiğim silahlanma alanındaki çalışmaların hepsi tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Bu operasyonla birlikte (Ukrayna’daki çatışmalar), Rus Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyeti katbekat artmıştır. Tüm yönlerde birlikler güvenle ilerlemekte ve toprakları özgürleştirmektedir. Kinjal ve Zircon hipersonik füze sistemleri halihazırda savaşta aktif olarak kullanılmaktadır. Avangard kıtalararası balistik füze birimleri ve diğer tüm yeni ve teknolojik silahlarımız savaş görevindedir. Güvenilirliği teyit edilen bu silahlarla birlikte stratejik nükleer kuvvetler de hazır durumdadır” dedi.

"SONUÇLARI ÇOK DAHA TRAJİK OLACAK"

"SONUÇLARI ÇOK DAHA TRAJİK OLACAK"

Silahlanma anlamında büyük bir aşama kaydettiklerini ve ellerinde Batılı ülkeleri vurabilecek silahların bulunduğunu söyleyen Putin, “Yabancı ülkeler vurulması gereken ’hedefleri’ kendileri seçiyor ve Ukrayna’ya asker göndermekten de bahsetmeye başladılar. Müdahalede bulunan ülkelerin karşılaşacakları sonuçlar çok trajik olacak. Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahibiz. Batı, Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağını söylüyor. Rusya, Avrupa’ya saldırmayacak. Bu bir saçmalık. Bayağı yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya’nın kendilerine saldıracağına yönelik sözlerini provokatif bulan Putin, “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı gibi icat ettikleri ve tüm dünyayı korkuttukları her iddia gerçekten de nükleer silahların kullanılacağı bir çatışmayı tehdit ediyor. Ancak bu medeniyetin yok olması anlamına gelir” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrini destekleyen sözlerine de karşılık veren Putin, “Topraklarımıza asker gönderenlerin akıbetini hatırlıyoruz. Artık müdahaleciler açısından sonuçları çok daha trajik olacak” dedi.

"UZAYA NÜKLEER SİLAHLAR YERLEŞTİRECEĞİZ İDDİASI ASILSIZDIR"

"UZAYA NÜKLEER SİLAHLAR YERLEŞTİRECEĞİZ İDDİASI ASILSIZDIR"

Batılı ülkelerin Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştireceği iddialarına da karşılık veren Putin, “Son günlerde uzaya nükleer silah yerleştireceğimize dair asılsız iddialar daha fazla söyleniyor. Bu tür suçlamalar asılsızdır. Bu bizi müzakerelere zorlama oyunudur. Bu yalnızca ABD’nin çıkarınadır” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
NATO Fransa Rusya Ukrayna putin
En Çok Okunan Haberler
Yayın ihalesi iptal edildi!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

İnfazından saniyeler önce bu talepte bulundu...

İnfazından saniyeler önce bu talepte bulundu...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.