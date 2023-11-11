Regl ağrısı kabusunuz olmasın! Adet sancısına iyi gelen 5 çay

Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Eğer bu dönemlerde ağrınızı hafifletmek istiyorsanız bu 5 çayı tüketebilirsiniz.