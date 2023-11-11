Regl ağrısı kabusunuz olmasın! Adet sancısına iyi gelen 5 çay

Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Eğer bu dönemlerde ağrınızı hafifletmek istiyorsanız bu 5 çayı tüketebilirsiniz.
Nane çayı kasları rahatlatıcı özelliklere sahip mentol içerir. Adet sancısını hafifletebilir ve rahatsızlığı azaltabilir.
Ada çayı adet sancısı ve kas ağrılarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Rahim kasılmalarını azaltabilir ve sakinleştirici etkileriyle rahatlama sağlayabilir.
Zencefil anti-enflamatuar özelliklere sahip bir köktür ve ağrı kesici etkisi vardır. Adet sancısını hafifletmek için zencefil çayı içmek sancının şiddetini azaltabilir.
Rezene çayı sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olan ve krampı azaltıcı özelliklere sahiptir. Adet sancısıyla birlikte gelen sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Papatya çayı adet sancısının hafiflemesine yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahiptir. Kasları rahatlatarak ve rahim kasılmalarını azaltarak sancıyı hafifletebilir.