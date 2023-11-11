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    4. Regl ağrısı kabusunuz olmasın! Adet sancısına iyi gelen 5 çay

    Regl ağrısı kabusunuz olmasın! Adet sancısına iyi gelen 5 çay

    11.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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    Adet (regl) dönemi ağrıları hemen hemen her kadının dönemsel olarak yaşadığı bir sorundur. Kimi kadınlar regl dönemini tamamen ağrısız bir şekilde atlatabiliyorken kimi kadınlarda bu durum tam tersi olarak şiddetli ağrı ve sancılar eşliğinde sürebilmektedir. Regl sancısını hafifleten 5 çayı haberimizde derledik.

    Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Eğer bu dönemlerde ağrınızı hafifletmek istiyorsanız bu 5 çayı tüketebilirsiniz.

    ADET SANCISINA İYİ GELEN 5 ÇAY

    NANE ÇAYI

    NANE ÇAYI

    Nane çayı kasları rahatlatıcı özelliklere sahip mentol içerir. Adet sancısını hafifletebilir ve rahatsızlığı azaltabilir.

    ADA ÇAYI

    ADA ÇAYI

    Ada çayı adet sancısı ve kas ağrılarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Rahim kasılmalarını azaltabilir ve sakinleştirici etkileriyle rahatlama sağlayabilir.

    ZENCEFİL ÇAYI

    ZENCEFİL ÇAYI

    Zencefil anti-enflamatuar özelliklere sahip bir köktür ve ağrı kesici etkisi vardır. Adet sancısını hafifletmek için zencefil çayı içmek sancının şiddetini azaltabilir.

    REZENE ÇAYI

    REZENE ÇAYI

    Rezene çayı sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkisi olan ve krampı azaltıcı özelliklere sahiptir. Adet sancısıyla birlikte gelen sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

    PAPATYA ÇAYI

    PAPATYA ÇAYI

    Papatya çayı adet sancısının hafiflemesine yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahiptir. Kasları rahatlatarak ve rahim kasılmalarını azaltarak sancıyı hafifletebilir.

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