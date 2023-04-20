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RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023: WhatsApp için en yeni, güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları

20.04.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü mesajları WhatsApp'ta paylaşım yapmak isteyenler için resimli, yeni, güzel, dualı, ayetli ve hadisli seçenekleriyle internette yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın. Yarın sabah, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi bayram namazına gidecek. Biz de paylaşımda bulunmanız için en yeni, güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajlarını derledik. İşte resimli arefe günü mesajları...

Arefe günü mesajları, 20 Nisan 2023 Perşembe günü resimli, yeni, güzel, dualı, ayetli ve hadisli seçenekleriyle internette yerini aldı. WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Facebook, Twitter ve Instragram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel sözler ile en yeni görselleri sizler için derledik. en yeni, güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli arefe günü mesajları...

RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023!

Arefe gününüz kutlu olsun. Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla... Sevgiler...

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüz kutlu olsuyn. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bu günde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

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