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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023: WhatsApp ve Instagram için hadisli, ayetli, anlamlı, duygusal ve resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023: WhatsApp ve Instagram için hadisli, ayetli, anlamlı, duygusal ve resimli cuma mesajları BURADA!

29.12.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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Resimli cuma mesajları 29 Aralık 2023 tarihinin en çok araştırılan konusu oldu. Resimli cuma mesajları anne, baba, eş ya da sevgilisine bu mübarek günü anımsatmak isteyen kişiler tarafından WhatsApp, Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında ya da Instagram, Facebook ve Twitter (X) gibi sosyal medya platformlarında paylaşılacak. İşte 29 Aralık 2023 tarihine özel WhatsApp ve Instagram'dan paylaşabileceğiniz giderli, günaydınlı, yazılı, anlamlı, duygusal ve resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ve sözleri bugün birçok vatandaş tarafından paylaşılacak. WhatsApp ve Instagram için giderli, günaydınlı, yazılı, anlamlı, duygusal ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. 29 Aralık 2023 cuma hubesi konusu Diyanet tarafından "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" olarak belirlendi. Bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.11'de, Ankara'da 12.55'te, İzmir'de ise 13.18'de kılınacak. İşte, 2023'ün son resimli cuma mesajları...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (29 ARALIK 2023)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:55
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:04
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:48
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:33
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:37
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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ANNE, BABA VE EŞ İÇİN AYETLİ, EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 29 ARALIK 2023

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

EŞ VE SEVGİLİ İÇİN CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

EŞ VE SEVGİLİ İÇİN CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

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