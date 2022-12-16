RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! Allah'ım kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğimize! 16 Aralık 2022 kısa, yazılı ve resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları; (16 Aralık 2022) akrabaları ile arkadaşlarını sevindirmek ve günün önemini anımsatmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Cuma mesajları; resimli, kısa ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. İşte 16 Aralık 2022 için en yeni, kısa, yazılı ve resimli Cuma mesajları...