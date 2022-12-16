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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! Allah'ım kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğimize! 16 Aralık 2022 kısa, yazılı ve resimli Cuma mesajları

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! Allah'ım kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğimize! 16 Aralık 2022 kısa, yazılı ve resimli Cuma mesajları

16.12.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları; resimli, kısa ve anlamlı seçenekleriyle WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunarak İslam alemi için özel olan bu günü anımsatmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. Bugün çok sayıda vatandaş camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Resimli Cuma mesajları ve sözlerini 16 Aralık'a özel sizler için derledik. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları; (16 Aralık 2022) akrabaları ile arkadaşlarını sevindirmek ve günün önemini anımsatmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Cuma mesajları; resimli, kısa ve anlamlı seçenekleriyle internette yerini aldı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. İşte 16 Aralık 2022 için en yeni, kısa, yazılı ve resimli Cuma mesajları...

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 16 ARALIK 2022

Hayırlı Cumalar! Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

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