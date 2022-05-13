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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova

13.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs 2022 reyting sonuçları belli oldu. Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi ses getiren yapımların ekrana geldiği 12 Mayıs Perşembe günü hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova'dan hangisi birinci oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

12 Mayıs 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 12 Mayıs 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE

12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
12 Mayıs Perşembe günü Camdaki Kız, Mahkum ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen diziler ekrana geldi.
12 Mayıs 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Totalde 1 Bir Zamanlar Çukurova, 2. Mahkum, 3. Camdaki Kız oldu.
AB'de 1. Camdaki Kız, 2. Mahkumlar olurken, ABC1'de birinci sırada yine Camdaki Kız yer aldı. Mahkum dizisi ise 2. oldu.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Camdaki Kız dizisi
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