REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova

12 Mayıs 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 12 Mayıs 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Camdaki Kız, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.