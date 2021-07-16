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  4. Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

16.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan selde en fazla zarar gören noktalar onarılmaya çalışılırken selde kaybolan iki kişi de aranıyor. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuş, 5 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan kayıp olan kişilerden birinin aracı yıkıntılar arasında bulundu.

Rize'de önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybederken, yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları ise enkaz çevresinde ve yıkılan evin yanından geçen dere içerisinde AFAD ve JAK timleri tarafından sürdürülüyor.

Çalışmaların dere boyunca devam edeceği belirtilirken, selde hayatını kaybeden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise bugün Cuma Namazı sonrasında beldede kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

ARACI BULUNDU AMA KENDİSİ BULUNAMADI

Öte yandan dün Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarında içinde bulunduğu aracın yıkıntılar altında bulunması ile büyük heyecan yaşanmış ancak araç içinde bedenine rastlanılamamıştı.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM! KAYIP İKİ KİŞİ İÇİN SEFERBERLİK

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI

SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI
Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor.
91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı sel afetinde çöken yollar onarılıyor; elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar gideriliyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Rize’de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde haberleşme ve enerji ağı da hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
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Anahtar Kelimeler:
sel Rize
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