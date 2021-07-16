Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

Rize'de önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binada bulunan Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert hayatını kaybederken, yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı arama çalışmaları ise enkaz çevresinde ve yıkılan evin yanından geçen dere içerisinde AFAD ve JAK timleri tarafından sürdürülüyor. Çalışmaların dere boyunca devam edeceği belirtilirken, selde hayatını kaybeden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ise bugün Cuma Namazı sonrasında beldede kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak. ARACI BULUNDU AMA KENDİSİ BULUNAMADI Öte yandan dün Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarında içinde bulunduğu aracın yıkıntılar altında bulunması ile büyük heyecan yaşanmış ancak araç içinde bedenine rastlanılamamıştı.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNDE SON DURUM! KAYIP İKİ KİŞİ İÇİN SEFERBERLİK

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor.

91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı sel afetinde çöken yollar onarılıyor; elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar gideriliyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı.