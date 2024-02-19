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    4. Sağlığınız için her gün yapmanız gereken 4 şey!

    Sağlığınız için her gün yapmanız gereken 4 şey!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün belirli alışkanlıklar edinmek önemlidir. Bu adımlar, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı güçlendirmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenize olanak sağlayacaktır. İşte sağlıklı bir yaşam sürdürmek için her gün yapılması gereken 4 önemli şey...

    Her gün sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için belli başlı alışkanlıklar edinmek önemlidir. Bu adımları uygulayarak, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzı benimseyebilir ve sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için her gün yapılması tavsiye edilen 4 maddeyi haberimizde derledik.

    SAĞLIĞINIZ İÇİN HER GÜN YAPMANIZ GEREKEN 4 ŞEY

    1) DÜZENLİ TUVALETE ÇIKMAK

    1) DÜZENLİ TUVALETE ÇIKMAK

    Her gün tuvalete çıkmak. Düzenli bağırsak hareketleri genel sağlığınız için çok önemlidir.

    2) İDRARA ÇIKMA SAYISI

    2) İDRARA ÇIKMA SAYISI

    İdrarınızı ortalam günde 6-8 kez yapmanız. Tabi bunun için yeterince su tüketmeniz gerekiyor.

    3) TERLEMEK

    3) TERLEMEK

    Her gün terlediğinize emin olun. Çünkü bu vücudu toksinlerden kurtarmak için çok önemlidir. Özellikle de yağda çözünen ve cilde yakın olanlardan.

    4) DERİN NEFES

    4) DERİN NEFES

    Her gün derin nedes egzersizi yapmak. İsteyerek derince nedes alıp vermek. Bu sadece sinir sisteminiz için değil tüm sağlığınız için çok faydalıdır.

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