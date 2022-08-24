Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 85 bin yeni personel alımı yapılacağını ve bakanlıkta görülmemiş büyüklükte bir kadro açılacağını ifade etti. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?