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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

30.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı bakanlığın personel alımı yerleştirme sonuçları ile ilgili dün, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlığa, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi çok sayıda alanda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ile ilgili açıklama yapıldı mı? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURAMA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığına personel alımına ilişkin 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.
Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kura çekimi yalnızca tek bir yerde yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA, Kura Tarihi : 06.04.2022, Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?
5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.
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İŞKUR personel alımı Sağlık Bakanlığı
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