Sağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! İmamoğlu'na 'kırmızı' kart

İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto etmesi kararını Saraçhane’de bulunan İBB Binası önünde protesto etti. Ellerinde pankartlar ve dövizlerle slogan atan grup daha sonra basın açıklamasında bulundu.

"SALGIN 31 HAZİRAN'DA SONA ERMEDİ"

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Cener, şunları ifade etti:

“Sözlerime başlamadan önce başla sağlık çalışanlarımız olmak üzere iki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum

Sağlık çalışanları askerler, polisler gibi görünen bir düşmana karşı değil ama görünmeyen bir düşmana karşı göğüs göğüsse mücadeleye devam ediyor. Hastanelerde, 112 ambulanslarında, 24 saatlik ve 36 saatlik nöbet tutuyorlar. Çalışan sayısına göre Avrupa ülkelerine kıyasla 4 kişinin ancak yapabileceği işleri ek başlarına yapıyorlar. Huzur evlerinde günlerce kesintisiz evlerine bile gitmeden karantina nöbetleri tutuyorlar.

Ancak bildiğiniz, gördüğünüz ve bizzat yaşadığınız üzere salgın 31 Haziran'da sona ermedi. Ama maalesef İBB tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz toplu taşıma ve oto park hizmeti sona erdi. Soruyoruz, salgın etkisini kaybetti mi ? Hayır. Her gün yüzlerce vatandaşımız bu acımasız hastalığın pençesinde can veriyor mu ? Evet.