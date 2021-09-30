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  4. Sağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! İmamoğlu'na 'kırmızı' kart

Sağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! İmamoğlu'na 'kırmızı' kart

30.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanımını veto eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti. Saraçhane'de toplanan grup, yaptıkları basın açıklamasının ardından belediye binası önüne gelerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ithafen ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto etmesi kararını Saraçhane’de bulunan İBB Binası önünde protesto etti. Ellerinde pankartlar ve dövizlerle slogan atan grup daha sonra basın açıklamasında bulundu.

"SALGIN 31 HAZİRAN'DA SONA ERMEDİ"

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Sağlık-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zafer Cener, şunları ifade etti:
“Sözlerime başlamadan önce başla sağlık çalışanlarımız olmak üzere iki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgınında hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum
Sağlık çalışanları askerler, polisler gibi görünen bir düşmana karşı değil ama görünmeyen bir düşmana karşı göğüs göğüsse mücadeleye devam ediyor. Hastanelerde, 112 ambulanslarında, 24 saatlik ve 36 saatlik nöbet tutuyorlar. Çalışan sayısına göre Avrupa ülkelerine kıyasla 4 kişinin ancak yapabileceği işleri ek başlarına yapıyorlar. Huzur evlerinde günlerce kesintisiz evlerine bile gitmeden karantina nöbetleri tutuyorlar.
Ancak bildiğiniz, gördüğünüz ve bizzat yaşadığınız üzere salgın 31 Haziran'da sona ermedi. Ama maalesef İBB tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz toplu taşıma ve oto park hizmeti sona erdi. Soruyoruz, salgın etkisini kaybetti mi ? Hayır. Her gün yüzlerce vatandaşımız bu acımasız hastalığın pençesinde can veriyor mu ? Evet.
O halde buradan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruyoruz. Belediye Meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği ‘Ücretiz uygulamaya devam’ etsin teklifini reddetme gerekçeniz olan ‘Pandemi bitti’ argümanını size kim söylettiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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